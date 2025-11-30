Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen en España, lanza 'El Efecto Mari Rosa', una campaña que invita a reciclar los envases de ... vidrio «con un gesto soberano» junto al grupo musical de tecno-rumba Ladilla Rusa.

Así, el humor, la música y un toque festivo se adueñan de un spot en el que Tania Lozano encarna a Mari Rosa: una mujer «de actitud poderosa», con camisón y pantuflas, que se autoproclama «reina del vidrio». A su lado, Víctor F. Clares, la otra mitad de Ladilla Rusa, interpreta a Don Paco, el vecino sorprendido y negacionista, mezclando vidrio con otros materiales.

El carisma -y la insistencia- de Mari Rosa contagia a Don Paco y a todo el vecindario, demostrando que cuidar el planeta empieza por un sencillo gesto: llevar las botellas de vidrio al contenedor verde.

En palabras de Borja Martiarena, director de marketing de Ecovidrio: «Nuestro objetivo siempre es fomentar el reciclaje de vidrio, pero la forma en que lo contamos es lo que nos hace únicos. Con 'El Efecto Mari Rosa' hemos unido creatividad y música para conectar con la gente de manera fresca y divertida».

'El Efecto Mari Rosa' es el pegadizo jingle perteneciente a la campaña creativa ideada por la agencia de comunicación y marketing ILUNION Comunicación Social, que sustituye el aleteo de la mariposa por un movimiento más sostenible en el que «el contoneo de unas botellas desencadena grandes cambios».

Ladilla Rusa, el dúo más gamberro y festivo del panorama nacional, se transforma en Mari Rosa y Don Paco para poner voz a este divertido jingle con su estilo inconfundible. Tras éxitos como «KITT y los coches del pasado» o la inolvidable «Macaulay Culkin», el grupo vuelve a demostrar por qué es sinónimo de humor y fiesta, esta vez al servicio de una causa que nos toca a todos: reciclar vidrio.

El spot, producido por Walskium, hace gala de una historia llena de humor surrealista y costumbrista que combina situaciones cotidianas con giros inesperados protagonizados por estos dos personajes caricaturescos, casi de cómic, que transmiten esa emoción de convertir lo cotidiano en extraordinario.

Siente 'El Efecto Mari Rosa' de Ecovidrio y comparte tu gesto con tu entorno. Cada interacción amplifica el mensaje y demuestra que reciclar vidrio es fácil, motivador y clave para cuidar del planeta.