día mundial de la alimentacion

La cooperación como clave para la lucha contra la inseguridad alimentaria

La plataforma tecnológica Naria optimiza y digitaliza la gestión de las donaciones alimentarias a través de una solución que conecta a empresas del sector alimentario con entidades sociales receptoras

Naria transforma el excedente alimentario en ayuda para las personas que más la necesitan
Naria transforma el excedente alimentario en ayuda para las personas que más la necesitan

Con el lema «Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores», el Día Mundial de la Alimentación, pone el acento este año en la colaboración como vía para transformar los sistemas agroalimentarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y ... la Agricultura (FAO) -que también celebra el 80º aniversario de su creación- apela al trabajo en equipo, «entre gobiernos, organizaciones, sectores y comunidades», para transformar los sistemas agroalimentarios «y garantizar que todas las personas tengan acceso a una dieta saludable, viviendo en armonía con el planeta».

