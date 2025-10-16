La cooperación como clave para la lucha contra la inseguridad alimentaria

Con el lema «Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores», el Día Mundial de la Alimentación, pone el acento este año en la colaboración como vía para transformar los sistemas agroalimentarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y ... la Agricultura (FAO) -que también celebra el 80º aniversario de su creación- apela al trabajo en equipo, «entre gobiernos, organizaciones, sectores y comunidades», para transformar los sistemas agroalimentarios «y garantizar que todas las personas tengan acceso a una dieta saludable, viviendo en armonía con el planeta».

En el caso de España, la disponibilidad de alimentos está garantizada, no así el acceso universal de la población a ellos. Y es que, al mismo tiempo que más de 6 millones de personas en nuestro país se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, se desperdician toneladas de comida, un círculo vicioso al que debe ponerse freno por la sostenibilidad del planeta y la justicia social.

Concienciación y nuevas tecnologías

Para la lucha contra la inseguridad alimentaria tenemos en la concienciación ciudadana y las nuevas tecnologías dos palancas fundamentales. En cuanto a la primera, iniciativas como este Día Mundial tienen un importante papel, y están consiguiendo que la población esté cada vez más sensibilizada con la problemática. Tal y como explica, Kilian Zaragozá, CEO y fundador de la plataforma tecnológica Naria, «España ha despertado a la conciencia de la sostenibilidad alimentaria y, además de una mayor sensibilización en los hogares, la cadena alimentaria de la mano de la tecnología está conectando los excedentes con entidades solidarias».

Diariamente, las grandes superficies y las empresas de alimentación en España se encuentran con excedentes de alimentos que no pueden vender. En paralelo, organizaciones solidarias necesitan alimentos para distribuirlos entre personas en situación de vulnerabilidad. La tecnología puede facilitar en gran medida este nexo, por ejemplo, a través del uso de blockchain, ya que permite garantizar la trazabilidad y la transparencia, asegurando que cada recurso o transacción quede registrada de forma verificable y accesible para todos.

Así, Naria colabora con la optimización de la gestión de las donaciones alimentarias a través de una solución que conecta a empresas del sector alimentario con entidades sociales receptoras, digitalizando y trazando todo el proceso.

Esta digitalización consigue simplificar la labor de las ONG y garantizar la seguridad alimentaria de las personas en riesgo de exclusión social: el sistema permite un seguimiento completo de cada alimento donado, de modo que se pueden establecer prioridades y asegurar que se han respetado en todo momento las condiciones para que el producto llegue a su destinatario en perfecto estado. Transformando excedente alimentario en ayuda para las personas que más la necesitan.