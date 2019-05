AGROQUÍMICOS USADOS EN MONOCULTIVOS No hay respuesta aún para el misterioso fenómeno de los monos aulladores amarillos de Costa Rica La contaminación ambiental por azufre podría estar detrás del cambio en la pigmentación detectado en 23 ejemplares de la especie, cuyo pelaje suele ser de color café muy oscuro

Hace siete años, en Costa Rica, se reportaron los primeros avistamientos de ejemplares de monos aulladores (Alouatta palliata) que mostraban una coloración inusual en el pelaje. «Nadie se alarmó al principio ante la aparición de pequeñas franjas y anillos amarillos en las extremidades inferiores de algunos de ellos, pero al ver que los casos aumentaban fue necesario prestarles atención», recuerda Gustavo Gutiérrez, biólogo genetista de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Gutiérrez determinó que todos los casos documentados provenían de las mismas zonas del país: Sarapiquí, San Carlos y Limón. El investigador relacionó los lugares con la presencia de monocultivos y atribuyó a tal coyuntura la posible causa del extraño patrón.

A la investigación se sumó Ismael Galván, un especialista en pigmentación de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien analizó las proteínas presentes en muestras de pelo color café oscuro -el característico de la especie- y amarillo -el inusual detectado- provenientes de uno de los primates. Galván constató un cambio molecular en la pigmentación del pelo de los monos debido a que la eumelanina (pigmento responsable de la coloración oscura en los animales) incorporó a su composición química grupos de azufres y se convirtió en feomelanina (pigmento de color amarillo), explica la UCR en una nota.

Mono aullador - UCR

¿De dónde vienen los azufres?

Los investigadores sugieren que la contaminación ambiental proveniente de algún agroquímico rico en azufre utilizado en las citadas zonas de monocultivos podría estar detrás del fenómeno de los denominados «monos amarillos». Sin embargo, para probarlo aún es necesario realizar más estudios, matizan desde la institución académica costarricense.

Actualmente, hay 23 monos aulladores identificados con manchas amarillas en su cuerpo. El individuo más reciente fue localizado en la población de Monteverde, donde no hay monocultivos. Hasta el momento solo se ha observado un ejemplar completamente amarillo (en región Huetar Norte). No se han identificado fenómenos similares en otras especies de primates, pero los científicos no descartan que «puedan resultar afectadas».

Los científicos manejan dos hipótesis. La primera plantea que el azufre se impregna en los monos cerca de las áreas de cultivo y posteriormente estos individuos se desplazan a otros lugares. Y una segunda que sugiere que estos sulfuros viajan por medio del viento y se alojan en las hojas y tallos tiernos de los árboles que sirven a los primates como fuente de agua y alimento.

A pesar de no contar con pruebas definitivas que relacionen el cambio de color en el pelaje con un efecto nocivo en la salud de los especímenes, según los autores, la nueva coloración «los hace más visibles ante los depredadores».

Gutiérrez confía en que el estudio continúe con el análisis de más individuos de diferentes regiones del país, con el fin de determinar si existen o no indicios de la presencia de agroquímicos utilizados en las diferentes áreas de cultivo de Costa Rica. «Si hay evidencias de estos cambios en monos, imagínese lo que podría estar ocurriendo con los seres humanos que viven alrededor de esas fincas o trabajan en ellas y están en contacto directo con esas sustancias», manifiesta, preocupado, el investigador.