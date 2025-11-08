Suscribete a
Día del Lazo Humano-Canino

El bienestar entre personas y perros mejora la salud física y emocional

En España hay 20 millones de animales de compañía según la ANFAAC, que refleja un cambio social en los modelos de convivencia

Expertos veterinarios de Kivet subrayan la importancia de la comunicación, la rutina y la prevención sanitaria como pilares de una convivencia saludable

Convivir con un perro puede reducir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer hábitos más activos
Convivir con un perro puede reducir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer hábitos más activos

NATURAL

Madrid

Con motivo del Día del Lazo Humano-Canino, que se celebra el 8 de noviembre, Kiwoko, el mayor grupo de tiendas especializadas en el cuidado animal en Iberia impulsa una reflexión sobre cómo la relación entre personas y perros repercute directamente en la salud física ... y emocional de ambos.

