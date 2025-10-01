Anfibios al límite

Los anfibios han vivido durante milenios entre humedales, charcas y grietas adaptados a un compás climático que les permitía respirar, reproducirse y sobrevivir. Pero un nuevo estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), en colaboración con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (CSIC-Universidad de Oviedo) y la Asociación Herpetológica Española, revela que las perturbaciones simultáneas en los regímenes de temperatura y precipitación están desencadenando mortalidades masivas en estas criaturas frágiles. El hallazgo, publicado en Current Biology, redefine el modo en que entendemos la amenaza climática para los anfibios.

Durante años, la explicación dominante apuntaba al aumento de temperatura como el principal factor que potencia enfermedades letales como la quitidriomicosis, provocada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Ahora, los investigadores argumentan que no basta con el calor: el verdadero desencadenante es la conjunción de anomalías térmicas con alteraciones del régimen de lluvias —ya sea sequía o excesos inesperados—. Bajo esa condición caótica, los anfibios quedan vulnerables tanto al hongo Bd como a virus autóctonos. Este nuevo enfoque ha sido bautizado como la teoría del desajuste térmico-hídrico.

«Es la primera vez que se demuestra que las anomalías de las precipitaciones, y su combinación con las de las temperaturas, gobiernan este proceso, y que se confirma esta teoría para el caso de los virus que matan a los anfibios», señala Barbora Thumsová, investigadora del MNCN y autora principal del estudio.

Bd y virus locales

Para fundamentar esta hipótesis, el equipo examinó cerca de 6.000 ejemplares de anfibios de toda España, integrando diversidad de hábitats y especies. Los patrones que emergen no dejan espacio para la duda: los anfibios adaptados a climas fríos y húmedos exhiben brotes del hongo Bd durante periodos anómalos de calor y sequedad. En contraste, los anfibios acostumbrados a ambientes cálidos y secos muestran mayor incidencia de infección por Bd durante episodios atípicos de frío y humedad.

Pero el escenario se complica cuando entran en juego los virus locales. Estos agentes patógenos proliferan en condiciones climáticas distintas a las que favorecen al hongo Bd. Esa divergencia explica por qué, aunque hongos y virus pueden coexistir en un mismo espacio, rara vez lo hacen al mismo tiempo.

Además, el estudio advierte sobre la situación crítica de especies emblemáticas como la rana pirenaica o el sapo partero bético, calificadas como «auténticas joyas de nuestra fauna que han resistido durante millones de años» y que podrían desaparecer si persisten las alteraciones climáticas. «Por desgracia, las condiciones ambientales cambiantes afectan a todos los medios, por lo que los anfibios no tienen ya donde refugiarse», añade Thumsová en tono de advertencia. Jaime Bosch, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC) puntualiza sobre la magnitud del problema: «La crisis global de los anfibios, además de representar un problema ambiental serio por el relevante papel de estos animales en los ecosistemas, está alertando de que las cosas no van bien en el planeta. Cada vez tenemos más evidencias de que las alteraciones del cambio climático, que van más allá de la subida de la temperatura en algunas zonas, llegan hasta el último eslabón de la biodiversidad».

Pérdida de previsibilidad en el ambiente

El hilo conductor de esa crisis no es un solo patógeno ni una sola variable climática, sino la pérdida de previsibilidad en el ambiente. Los anfibios ya no pueden «leer» su entorno, porque las señales han cambiado: una sequía tras un calor extremo o lluvias inesperadas tras frío prolongado alteran su fisiología, su sistema inmunitario y su resistencia frente a patógenos.

Estos animales —ranas, sapos, salamandras— cumplen funciones sutiles e imprescindibles: controlan poblaciones de insectos, sirven de alimento a otros animales, participan en ciclos de nutrientes, y sobre todo actúan como indicadores sensibles del estado del medio. Que se derrumben por los efectos del clima no es solo una tragedia para ellos, sino un aviso para ecosistemas enteros.

Los autores ya trabajan con gestores ambientales para traducir estos resultados en medidas que puedan evitar el colapso. Algunas estrategias sugeridas incluyen la restauración de corredores húmedos para refugio climático, el monitoreo continuo de poblaciones, y la incorporación de modelos climáticos que consideren variaciones tanto térmicas como pluviométricas.

El los anfibios están siendo golpeados por un enemigo doble que emerge del mismo clima. No basta ya con mitigar el calentamiento: hay que armonizar los ritmos del agua y del aire. Si el canto de la charca se apaga, no será solo una ausencia sonora: será la pérdida de un equilibrio natural que podría señalar más desajustes por venir.