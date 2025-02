Pesca sostenible contra el cambio climático

En el marco de la iniciativa Semana Mares Para Siempre de Marine Stewardship Council (MSC) , la organización sin ánimo de lucro de pesca sostenible ha organizado un diálogo científico en torno a la sostenibilidad pesquera y su impacto en el cambio climático , y que ha tratado, además, las relaciones entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 Vida Submarina y el ODS 13 Acción por el Clima, desde la perspectiva de la gestión de la pesca, los ecosistemas marinos y costeros, y su relación con el cambio climático. La principal conclusión es que la pesca sostenible puede frenar los efectos del cambio climático.

En el foro científico han participado representantes de la FAO, la Generalitat de Catalunya, así como la Universidad de Santiago de Compostela y la de Vigo. Alejandro Anganuzzi, coordinador global del Programa Common Oceans de la FAO, señala que en el contexto de un mercado cada vez más sensible a una utilización sostenible de los recursos pesqueros, las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) de túnidos continúan una evolución permanente desde hace más de 15 años para mejorar su efectividad. Reconoce que aún quedan áreas por mejorar, pero los avances son claros y marcan un camino a seguir para fortalecer la sostenibilidad y la imagen de las ORP ante la comunidad internacional. «Las organizaciones regionales de pesca representan el único mecanismo viable para una utilización sostenible de recursos compartidos como los túnidos. Es el momento de preguntarnos cómo podemos contribuir a que funcionen mejor», insiste Anganuzzi.

Elena Ojea Investigadora Senior del Future Oceans Lab del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidad de Vigo y una de las científicas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático (IPCC) ha remarcado que « La gestión sostenible de la pesca nos ayuda a combatir los impactos del cambio climático que amenaza el cumplimiento del ODS14, Vida Submarina, por sus impactos sobre la distribución de especies, acidificación o eventos extremos entre otros. La acción por el clima (ODS13) reduce en gran medida los riesgos de impactos climáticos futuros, y un calentamiento global limitado a 1.5o supondría una provisión de recursos y servicios de los océanos clave».

Según esta investigadora ambos ODS tienen muchas más sinergias que incompatibilidades, de manera que alcanzar el ODS14 nos ayuda a adaptarnos a los impactos del cambio climático y a aumentar la capacidad de mitigación de los océanos. Es por ello que la gestión pesquera debe centrarse en el ODS14 y demostrar que desde una gestión de recursos sostenible y adaptativa se puede contribuir en gran medida a la acción por el clima.

Implicación científica

Jordi Rodón, jefe del Servicio de Recursos Marinos de la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Generalitat de Catalunya , ha versado su ponencia sobre la cogestión y cómo esta gestión adaptativa puede contribuir al ODS14 y la mejora de la gestión de las pesquerías. En concreto Rodón ha hecho hincapié en que la implicación de científicos y sociedad civil en la gestión local de las pesquerías dando apoyo a pescadores y administración pesquera, es indispensable para alcanzar su sostenibilidad.

Por su parte, Sebastián Villasante , profesor de economía de la Universidad de Santiago de Compostela, y u no de los científicos de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), ha señalado que conservar el capital natural marino es un seguro de vida para el bienestar humano y del Planeta : «Se han hecho avances relevantes en la gestión ecosistémica de los océanos, aunque aún restan importantes desafíos por abordar «. En particular, ha demostrado que la pesca artesanal es altamente productiva y eficiente en términos económicos , y ello implica reconsiderar no solo el rol de la pesca artesanal en la gestión ecosistémica, sino también en el diseño y la magnitud de los subsidios pesqueros al sector pesquero en esta Década de los Océanos.

Finalmente, Alberto Martín, responsable de pesquerías de MSC , ha lanzado una llamada a la acción para contribuir en el área de influencia de cada uno a mejorar la sostenibilidad pesquera y así minimizar los impactos del cambio climático sobre pesquerías y ecosistemas .

El foro científico se enmarca dentro del calendario de eventos de la Semana Mares Para Siempre , que MSC España celebra esta semana, del 22 al 28 de febrero, y cuyas actividades se prolongarán a lo largo del mes de marzo. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la pesca sostenible y la importancia de proteger los recursos marinos para el futuro. Asimismo, aumentar el conocimiento sobre el programa MSC y el sello azul que permite a los consumidores de pescado contribuir activamente a unos Mares Para Siempre.