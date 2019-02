Facebook Un granjero dibuja un corazón con sus gallinas para declararle su amor a una chica por San Valentín El joven, que quería pedirle matrimonio, logró colocar a cientos de ejemplares de este modo dándoles de comer maíz

Con la llegada de San Valentín 2019, que se celebra este 14 de febrero, se ha despertado el ingenio en millones de personas que tratan de sorprender a la persona que aman de las formas más variadas que uno pueda imaginar. Lo cierto es que hay algunas, que por extravagantes, llegan al límite de lo pensado y, en ocasiones, se expanden de una manera extraordinaria.

Este es el caso que atañe a un granjero el cual ha protagonizado un vídeo en Facebook que los usuarios han ayudado a hacerse viral por lo sorprende que es. En el «clip», que se ha subido a la red social mencionada, aparece un joven colocando varios kilos de maíz en forma de corazón para que cientos de sus gallinas acudan a comer y, de este modo, consiga la forma deseada para demostrar su amor a la chica estimada.

Al parecer, el hombre estuvo varias horas para lograr su romántico objetivo, aunque por el resultado de las imágenes puede estar contento. Son muchas las páginas de Facebook que han compartido su hazaña y que han permitido que el vídeo original haya sido reproducido por 12 millones de personas y había sido compartido en más de 218.000 ocasiones.

No obstante, el joven granjero no es nuevo a la hora de tratar de sorprender a la chica, a la que esta vez quiso pedir matrimonio. Se ha conocido a través de la red social que anteriormente logró hacer otro vídeo viral a través de sus animales. En ese momento, hizo que sus gallinas se posicionaran de tal forma que escribiesen la frase «I love you», es decir, «Te amo». Desde luego que, si no logra conquistarla, por ingenio no será.