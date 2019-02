De forma repentina y sin conocer el océano: la trágica muerte de Kayla, la orca más grande de SeaWorld

«Con gran tristeza anunciamos que Kayla, una orca hembra de 30 años, murió la mañana del 28 de enero de 2019, con especialistas en cuidado animal a su lado». Así anunciaba el parque SeaWorld Orlando el fallecimiento de su orca más grande.

La causa exacta de la muerte no se conocerá hasta que se hayan completado los resultados del examen post mortem, que puede durar varias semanas. Según el parque acuático, Kayla comenzó a mostrar signos de malestar el sábado 26 de enero. Sus veterinarios comenzaron de inmediato un tratamiento basado en un examen físico. La orca empeoró durante los dos días siguientes, falleciendo el día 28.

Actualmente, SeaWorld Orlando alberga a cinco orcas en sus instalaciones: tres hembras y dos machos. Entre sus tres parques, el número se eleva a 20.

Kayla era una de las principales atracciones del parque, que en 2016 anunció el fin de su programa de cría de orcas en cautividad para desarrollar «una presentación más educativa».

El partido animalista PACMA, a través de Twitter, lamentaba la muerte del cetáceo y denunciaba que «España lidera el cruel negocio de espectáculos con delfines y ballenas en Europa».

PETA también denunciaba que Kayla «se vio obligada a desplazarse por todo el país de parque en parque y a perder a sus bebés a lo largo de los años» y que «nunca llegó a nadar en el océano».

BREAKING: Kayla, an orca trapped at #SeaWorld her entire life, has DIED in a tank at the #Orlando abusement park. She never got to swim in the ocean.



Kayla was forced to move around the country from park to park & heartbreakingly lost babies over the years 💔 pic.twitter.com/DClMYXJmKg