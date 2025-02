La expedición Into the Ice constata el retroceso en los glaciares de la Cordillera Darwin

Aunar exploración, ciencia y aventura en la cordillera de Darwin situada en Tierra de Fuego (Chile) ha sido el objetivo de la expedición Into the Ice que ha conseguido constatar el adelgazamiento y retroceso (1 km en los últimos cuatro años) del glaciar Roncagli, el cual se caracteriza por ser uno de los casos de investigación más interesantes para estudiar la dinámica de los glaciares de Cordillera Darwin, y además, sus integrantes han logrado coronar la cumbre virgen del monte Roncagli, uno de los grandes retos alpinísticos actuales en Tierra de Fuego.

El equipo multidisciplinar formado por Eñaut Izagirre (geógrafo y glaciólogo), Ibai Rico (geógrafo y guía de montaña), Jon Inoriza (joven alpinista), Andrew Opila (cámara y fotógrafo) y Jon Artano (escritor y periodista) s e embarcaron en el velero Kotik, tripulado por Igor Bely y Adriana Enríquez, que ha servido de base itinerante durante todo el mes que ha durado la expedición.

El proyecto Into the Ice busca entender la respuesta y dinámica del Campo de hielo Cordillera Darwin frente al cambio climático, siendo éste un laboratorio prístino y único. De hecho, la exploración científica del campo de hielo ha sido limitada, la cual se ha centrado a las áreas costeras de la Cordillera Darwin y algunas notables expediciones que han atravesado las zonas elevadas por el complicado y escarpado terreno glaciar.

Para ello, la expedición ha conseguido obtener muestras de nieve en 5 pozos de nieve de hasta 2,4 metros de profundidad realizados en las zonas elevadas de los glaciares Roncagli, Holanda/Francés e Italia. Con la obtención de estas muestras se quiere conocer; por un lado, la procedencia de la acumulación nival en la parte superior del campo de hielo y, por otro lado, las características de dicha acumulación y su repercusión en el balance de masa de estos glaciares. Asimismo, se recogieron más de media docena de muestras de 1 kg de nieve, para analizar la presencia de hollín (o black carbon) siendo éste un indicador interesante para medir la contaminación producida por el ser humano, y su afección en los distintos sistemas terrestres.

Esta vertiente científica del proyecto Into the Ice, respaldado por el Grupo de Investigación de Procesos Hidro-Ambientales de la UPV/EHU, cuenta con la colaboración de los glaciólogos Sérgio H. Faria del Basque Centre for Climate Change (BC3) del País Vasco, Camilo Rada de la Universidad de Magallanes (UMAG) de Punta Arenas (Chile) y Francisco Fernando y de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar (Chile).

Laboratorio natural con vistas al glaciar Guilcher Jon Artano

Retroceso constatado

Durante la expedición Into the Ice se recuperaron una serie de instrumentos científicos instalados en abril de 2018 por Eñaut Izagirre, los cuales son parte del proyecto de doctorado que está realizando en la UPV/EHU. Durante los días posteriores al ascenso de la cumbre principal del Monte Roncagli y tras haber recogido las muestras de nieve mencionadas anteriormente, el equipo se trasladó a la cercana Bahía Alemania para acceder a la zona inferior del glaciar Roncagli. Los sensores recogidos fueron 7 termómetros para medir la temperatura del aire a diferentes elevaciones, 1 estación meteorológica automática y 1 cámara de fotos configurada para la realización de fotografía secuencial. Con los datos obtenidos a partir de estos instrumentos s e ha analizado de forma cuantitativa el adelgazamiento y retroceso de 1 km en los últimos 4 años del glaciar Roncagli, el cual se caracteriza por ser uno de los casos de estudio más interesantes para estudiar la dinámica de los glaciares de Cordillera Darwin.

Asimismo, durante toda la expedición se realizaron siete vuelos fotogramétricos mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones); esta actividad se ha desarrollado para generar cartografía de alta resolución de varios frentes glaciares (entre ellos el frente del glaciar Roncagli) y también de las morrenas terminales de dichos glaciares.

Travesía a través de las montañas nevadas Andrew Opila

Ascensión del Monte Roncagli

El proyecto Into the Ice tenía un objetivo doble: alpinismo de exploración y realización de trabajos científicos para una mejor comprensión sobre los procesos glaciares de la Cordillera Darwin. Además, el proyecto pretende mostrar el carácter inexplorado de la cordillera así como los trabajos científicos realizados, mediante una película dirigida por Andrew Opila.

Dentro de la exploración de las elevaciones superiores del campo de hielo, se ha acometido la escalada de uno de los grandes desafíos aún pendientes en la Cordillera Darwin: la primera ascensión del Monte Roncagli, alcanzando la aún virgen cumbre principal (~2.226 m previamente) . Dado a la altitud a la que está situado, la intrincada geografía, el terreno alpino que hay que superar y el hecho de estar totalmente rodeado de inmensos glaciares, combinado con el severo clima patagónico, hacen que hoyar la cima central del Monte Roncagli supusiese uno de los últimos grandes retos de la exploración alpinística en Tierra del Fuego.

El Roncagli había sido intentado en una media docena de ocasiones desde la década de 1970, entre otros por David Hillebrandt y su equipo en 1990 (donde realizaron una notable ascensión de la arista Norte, hasta la cumbre occidental del Monte Roncagli, unos 100 m por debajo de la cumbre central). Después, lo intentaron Simon Yates y Andy Parkin en 2007 (intento en la arista Noreste), y Simon Yates y Andy Cave en 2013 (intento en la vertiente Sur).

Gracias al trabajo previo utilizando imágenes satelitales, la logística de acceso mediante velero y los reconocimientos a pie realizados hasta la entrada del campo de hielo, el equipo pudo llegar hasta la base del Roncagli, siendo Ibai Rico y Jon Inoriza quienes consiguieron alcanzar su cumbre principal ascendiendo la vertiente Sur el día 23 de marzo de 2022 (16:30), aprovechando una ventana de 20 h de buen tiempo. Además, por primera vez, se ha medido mediante GPS de alta precisión la elevación de la cumbre (2.252 m) y durante el descenso se realizaron mediciones glaciológicas cerca de la cumbre del Roncagli así como en la zona de acumulación del glaciar del mismo nombre.

Integrantes de la expedición Into the Ice A. Opila