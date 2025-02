Cápsulas de café convertidas en bicicletas

Cada año se tiran a la basura unos siete mil millones de cápsulas de café. Al no ser consideradas envase, ya que no quedan vacías tras su uso, su reciclaje no pasa por el contenedor amarillo. Pero la innovación y el compromiso han podido más que las dificultades y Nespresso ha dado toda una pedalada hacia adelante.

Gracias a las cápsulas recogidas en sus más de 1.600 puntos de reciclaje, el alumnio que contienen es recuperado para fabricar una singular línea de bicicletas. ReCycle es el nombre que recibe y nace de la mano de la empresa sueca Velosophy, creada por Jimmy Östholm (en la imagen). Por cada bicicleta vendida se dona otra a una niña a través de la iniciativa World Bicycle Relief.

Pero además, el café que queda en la cápsula se utiliza para enriquecer un compost que abona los campos de arroz del Delta del Ebro. Cada año se obtienen más de cien toneladas que son donadas por Nespresso a la Federación Española del Banco de Alimentos. Todo un sorbo de compromiso medioambiental, sostenibilidad y solidaridad

