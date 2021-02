RECICLAJE Cada español genera 443 kilos de residuos al año, un 9% menos que en Europa No obstante, en España la presencia de estos residuos en vertederos es un 53% mayor Solo se recuperan 60 kilos per cápita con la incineración con recuperación energética mientras que la media europea es de 133 kilos, un 54 % más El 66% de los clientes de los restaurantes afirma llevarse las sobras para frenar el desperdicio alimentario

Los datos son buenos: cada ciudadano de España genera 443 kilos de residuos per cápita, un 9% menos que en Europa. Pero el resultado de la operación no tanto: hay un 53% mayor presencia de residuos en los vertederos respecto a Europa. El estudio «El problema del desperdicio de comida. Un análisis crítico», elaborado por EAE Business School, señala que la mayoría de estos residuos son generados en las etapas de distribución y consumo. Además, en nuestro país solo se recuperan 60 kilos per cápita con la incineración con recuperación energética, mientras que la media europea es de1 133, un 54 % más.

«Todo ello muestra la necesidad y el potencial que tiene España para seguir reduciendo la cantidad de residuos que produce, pero sobre todo para mejorar la gestión de las administraciones para asegurar un mayor reciclaje. Una de las ventajas del problema del desperdicio de alimentos es que es relativamente fácil de abordar, puesto que cada uno de nosotros podemos optar por un consumo más responsable, contribuyendo así a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero», explica el profesor de EAE Business School y uno de los coautores de estudio, Emilio Sánchez de Rojas.

Comercios tradicionales, más sostenibles

Los comercios tradicionales generan hasta un 60% menos de residuos que los supermercados. Los productos más desechados fueron las frutas (el 30,8 %), las verduras y hortalizas (13,5 %) y los lácteos (12,6 %). Hay dos tipos de alimentos que suelen terminar en la basura: los que no cumplen con los estándares de venta (zanahoria deforme, manzana muy pequeña…) y productos enlatados, cereales, lácteos y perecederos que al alcanzar su fecha de caducidad deben ser desechados. «En los países desarrollados, la mayor parte de la comida se pierde en la última fase de la cadena de suministro. Se ha identificado una interrelación supermercado-consumidor final. Un supermercado, con independencia de su tamaño, genera una gran cantidad de residuos, tanto por su tipo de actividad como por la variedad de inventario que mantienen, y la necesidad de evitar el coste de imagen que producen los productos agotados. En un día de trabajo se deben gestionar residuos orgánicos, plástico, cartones, vidrio, latas y bidones. Los supermercados tienen un gran impacto sobre los desechos de alimentos, debido a los cambios sobre lo que significan las fechas para la seguridad alimentaria, que hace que se deseche una gran cantidad de alimentos comestibles», señala la co-autora del estudio, Elena Bulmer.

Sin embargo, el estudio apunta que se están llevando a cabo prácticas de economía circular como la reducción de precios de los productos cercanos a su caducidad, las políticas solidarias de donación a organizaciones benéficas y de personal con donaciones a los propios empleados. Asimismo, Bulmer indica que las políticas de etiquetado deberían revisarse para evitar confusiones y costes económicos adicionales. «La concienciación para el consumo racional en los hogares es otro paso esencial para evitar el desecho de alimentos», agrega.

En el informe de EAE Business School, también se hace hincapié en el reciclado de los envases y en el aumento de la oferta de productos vendidos a granel. Por último, una gestión adecuada de residuos orgánicos podría permitir recuperar el valor añadido de las cantidades restantes de desechos alimentarios.

Restauradores y desperdicios

Dado que los residuos orgánicos se generan en toda la cadena alimentaria, el informe también recoge en qué procesos se generan más residuos alimentarios en el sector de la restauración. El 70% de los restauradores admitió que eran los clientes los que generaban más residuos. A la misma pregunta, el 9% de los restaurantes entrevistados respondieron que la mayor parte de sus residuos se generaba en la comida no almacenada y no utilizada, seguido de un 4% que pensaban que se perdía en la preparación de la comida.

El 69% de los entrevistados afirmaron que sí que procuraban aprovechar de alguna forma estas sobras alimentarias. Algunas de las iniciativas mencionadas fueron: permitir que los trabajadores se lleven a casa las sobras para comérselas; utilizar las sobras para el desayuno, comida o cena de los empleados; llevar las sobras de comida a una residencia de ancianos; preparar pequeños aperitivos/tapas para los clientes a la hora de pedirse una caña o vino y preparar nuevas recetas con la comida sobrante, como podría ser el salmorejo con el pan del día anterior.

Por su parte, el 66% de los clientes de los restaurantes afirman llevarse las sobras, una práctica de economía circular. El 87% de los encuestados afirmó que los desperdicios son «un problema real». El 81% de los ciudadanos creen que los restaurantes y supermercados deberían dar productos no vendidos a asociaciones. El 67% cree que debe haber una mejor gestión de la existencia de productos; un 66% vender o utilizar productos desechables, un 58% cree que se debería educar a los consumidores sobre los residuos y un 53% cree que debería transformarse los productos no vendidos en jugos, mermeladas y sopas.