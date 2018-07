La angustiosa imagen de un lobo con la cabeza atrapada en un recipiente de plástico

Las imágenes desgarradoras muestran el momento en que el fotógrafo Tanay Panpalia encontró al lobo atascado en el bosque. Tanay, de 26 años, de Nagpur, en el centro de la India, visitaba un lago con sus amigos cuando vio una manada de diez lobos.

Siguieron a la manada tomando fotos y tropezaron con el lobo en una situación desesperada. «Los otros lobos nos observaron desde la distancia», dijo Tanay. «Estábamos asustados ya que éramos solo tres de nosotros y diez de ellos. Sin embargo, el lobo parecía estar muy débil ya que no podía comer debido a ese recipiente de plástico. Entonces, a pesar de tener miedo, tuvimos la determinación de salvarlo e inmediatamente comenzamos la operación de rescate».

Llamaron al Departamento Forestal de Nagpur y esperaron dos horas antes de que llegara el equipo de rescate y cortaran el contenedor. Tanay dijo: «Era un contenedor de plástico que a menudo usan los aldeanos locales cercanos como artículo doméstico para almacenar alimentos. Los aldeanos tiran los contenedores sin usar donde quieran, lo que provoca percances con los animales salvajes. Afortunadamente, el recipiente de plástico tenía agujeros que le permitían respirar y beber agua, es probable que lo haya mantenido viva».

Endangered Indian wolf got his head stuck in a plastic jar and was facing sure death. He was rescued and released back into the wild. pic.twitter.com/hk4WN64PV5