La solución de una ciudad de Suiza para reducir el tráfico: 1.600 euros para gastar en transporte público si das de baja tu coche

Frente a esas alarmas ambientales, los gobiernos europeos se han visto obligados a reordenar la movilidad urbana con soluciones audaces, restricciones vehiculares y estímulos alternativos al uso del coche. En ese escenario, el cantón de Basilea-Ciudad, en Suiza, ha lanzado una campaña dirigida a quienes decidan renunciar permanentemente a su automóvil: a cambio, recibirán unos 1.500 francos suizos, el equivalente a unos 1.600 euros, para invertirlos en transporte público, proyectos de coche compartido o la compra de una bicicleta.

Desde el pasado lunes, cualquier residente del cantón que dé de baja definitiva su vehículo puede acogerse a la iniciativa conocida como «Bonificación ambiental para coches dados de baja», según ha informado el Ministerio de Construcción y Transporte (BVD). La propuesta, prevista para ejecutarse durante dos años, nace con la intención de acelerar la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles y reducir la huella contaminante urbana.

Con qué condiciones y alcance

Para ser candidato a la bonificación, la persona debe tener entre 18 y 80 años y haber sido propietaria del coche durante al menos un año. Además, se exige firmar una declaración mediante la cual renuncia a usar un vehículo privado durante un mínimo de tres años. Las autoridades han previsto recursos suficientes para conceder hasta 400 bonificaciones ambientales durante el periodo de ejecución del programa.

El BVD informa que para sufragar esta medida se ha destinado un presupuesto cercano a 750.000 euros del fondo de transporte del cantón, aprobado en marzo. Ese montante busca estimular a ciudadanos que decidan prescindir del automóvil habitual a cambio de crédito para moverse por rutas públicas, sumarse a servicios compartidos o incluso pasarse a la bicicleta como medio habitual de desplazamiento.

La lógica del proyecto va más allá del incentivo individual y se alinea con la meta climática que Basilea se ha fijado: cero emisiones netas para el año 2037. Bajo esa meta, desplazar la utilización de vehículos hacia modos no contaminantes es una palanca esencial.

Cómo funciona el crédito y dónde aplicarlo

Una vez aprobado el trámite de baja del coche, el beneficiario obtiene un crédito de 1.600 euros que puede canjear por abonos de transporte público, programas de coche compartido o incluso la compra de una bicicleta, incluidas las de carácter eléctrico.

El crédito puede emplearse dentro de la red de transporte local y regional gestionada bajo la tarifa de la Unión Tarifaria del Noroeste de Suiza (TNW), que integra servicios de autobús, tranvía y tren en varias zonas de la región.

Otro aspecto clave es que los fondos del programa alcanzan solo para 400 beneficiarios; una cifra limitada que convierte cada solicitud en una posible competencia. Por lo que, quienes quieran participar, deberán presentar toda la documentación requerida cuanto antes.

Desde el primer día de vigencia, la campaña ha generado opiniones diversas. Sus defensores la ven como el tipo de incentivo que muchos alcaldes y consejeros municipales sueñan cuando intentan desprender a los ciudadanos del hábito del coche privado. Sus críticos, en cambio, alertan sobre la temporalidad del programa (solo dos años) y el hecho de que algunas personas podrían optar por dar de baja el coche únicamente para obtener el crédito, sin un verdadero cambio de modelo de movilidad.

En todo caso, la experiencia de Basilea será observada con interés por otras ciudades europeas que buscan estrategias efectivas para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones marcados desde Bruselas. Mientras tanto, los residentes del cantón cuentan ya con una razón tangible para considerar dejar el coche de una vez y para siempre.