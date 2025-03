La multa de la DGT por no realizar esta sencilla acción cuando aparcas o abandonas una glorieta El organismo advierte de que se considera una infracción grave y puede acarrear una sanción de 200 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte, usando las redes sociales, de que siempre que vayas a «girar, cambiar de carril, aparcar o desaparcar, adelantar o incorporarse o salir de una glorieta» hay que poner el intermitente, de este modo «evitarás siniestros viales y facilitarás el tráfico». He aquí el tweet que lanzó la semana pasada:

Hace meses, también a través de las redes sociales, la DGT insistía en que «los intermitentes son una forma de expresión con la que advertimos de las maniobras que vamos a realizar [...] Son fáciles de usar, no consumen, no se gastan con el uso». No recurrir a ellos en los momentos en que es obligatorio se considera una infracción grave y puede acarrear una multa de 200 euros sin detracción de puntos en el carnet de conducir.

Confusión en las rotondas

Para alertar de la gravedad de la situación y de lo poco concienciada que está la población, la Guardia Civil lazó otro tweet el año pasado en el que avisaba de que «el 60% de conductores usa el intermitente mal en una rotonda». El Instituto Armado añadía: «Más de la mitad no lo usan para indicar que van a dejar la rotonda».

Al hacer esto, los conductores desobedecen el artículo 74 del Reglamento General de Circulación (RGC), que indica cómo actuar en una rotonda: «El conductor que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar una vía distinta de aquella por la que circula, para tomar otra calzada de la misma vía o para salir de ella deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que van detrás».

En contraposición, según las cifras que maneja Tráfico, alrededor de un 30% suele poner el intermitente a la izquierda cuando se aproxima o está dentro de una rotonda; una práctica que es incorrecta: en estos casos no se debe de utilizar porque no existe una salida o desvío de la carretera por la que se circula.

Por tanto, a modo resumen, no hay que hacer uso de los intermitentes al entrar en las rotondas. Tampoco se debe activar el intermitente izquierdo para avisar de que se pretende seguir recto y no se va a salir por la siguiente salida. Eso sí, habrá que ponerlo cuando uno se cambie al carril central y cuando se quiera salir de la glorieta.