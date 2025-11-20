Suscribete a
ABC Premium

Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional: «El espacio y el confort pesan más que la velocidad en la nueva percepción del lujo»

«La tecnología debe servir para amplificar las sensaciones, no para reemplazarlas», afima el ejecutivo

Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional
Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional P.F.

JOSÉ RAMÓN ALONSO

TOKIO (JAPÓN)

En el Japan Mobility Show que se ha celebrado en Tokio la última semana de octubre, donde los eléctricos, los SUV y los prototipos futuristas compiten por llamar la atención, Takashi Watanabe, presidente de Lexus Internacional, se mueve con la calma de quien conoce el ... valor de la paciencia japonesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app