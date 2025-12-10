Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

Stellantis y Bolt se alían para impulsar los coches autónomos en Europa

El acuerdo promete reducir la huella de carbono y optimizar la movilidad en las ciudades europeas disminuyendo la congestión

Quieren crear una oferta de vehículos autónomos que cumpla con los más altos estándares de seguridad y rendimiento en el exigente mercado europeo

Las pruebas comenzarán en los países europeos a partir de 2026
Las pruebas comenzarán en los países europeos a partir de 2026 F. P.

Canal Motor

Madrid

El grupo automovilístico Stellantis y la plataforma de movilidad Bolt han anunciado su colaboración para estudiar conjuntamente el desarrollo y la implantación de vehículos autónomos de Nivel 4 (sin conductor) para operaciones comerciales en toda Europa.

La colaboración combinará las plataformas AV-Ready de ... Stellantis -concretamente la eK0 para furgonetas de tamaño medio y la STLA Small- con la amplia red de movilidad de Bolt.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app