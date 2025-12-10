Stellantis y Bolt se alían para impulsar los coches autónomos en Europa

El grupo automovilístico Stellantis y la plataforma de movilidad Bolt han anunciado su colaboración para estudiar conjuntamente el desarrollo y la implantación de vehículos autónomos de Nivel 4 (sin conductor) para operaciones comerciales en toda Europa.

La colaboración combinará las plataformas AV-Ready de ... Stellantis -concretamente la eK0 para furgonetas de tamaño medio y la STLA Small- con la amplia red de movilidad de Bolt.

Bolt ofrece actualmente servicios de transporte compartido en más de 50 países, incluidos 23 Estados miembros de la UE, y pretende integrar los vehículos autónomos de Stellantis en su plataforma de movilidad compartida para ofrecer servicios de transporte compartido totalmente autónomos y sin conductor.

Según Antonio Filosa, CEO de Stellantis «nuestras plataformas AV-Ready están diseñadas para ofrecer la máxima flexibilidad, por lo que podemos ofrecer la mejor experiencia posible a los clientes europeos. Las flotas autónomas también pueden contribuir a una menor huella de carbono al permitir una movilidad compartida y optimizada, reduciendo la congestión y las emisiones. La asociación con Bolt pretende acercar esta visión a la realidad, combinando nuestra experiencia en ingeniería con su alcance operativo con la esperanza de hacer que la movilidad sin conductor sea una parte fiable de la vida cotidiana en Europa«.

Markus Villig, Founder y CEO de Bolt, ha declarado que «esta asociación reúne a dos compañías que entienden la dinámica específica de operar en Europa. Combinando las plataformas AV-Ready de Stellantis y nuestra experiencia operativa, tenemos previsto crear la mejor oferta de vehículos autónomos adaptada a las necesidades europeas, en línea con las normas europeas, que podrán utilizar millones de personas. La asociación marca el siguiente paso en nuestra ambición de tener 100.000 vehículos autónomos en la plataforma Bolt para 2035».

Vehículos sin conductor en 2026

Las plataformas AV-Ready de Stellantis están diseñadas para ofrecer flexibilidad y escalabilidad, integrando conjuntos de sensores avanzados, informática de alto rendimiento y redundancias de sistemas para cumplir las normas más estrictas de seguridad y fiabilidad, al tiempo que optimizan el coste total de propiedad para los operadores de servicios, lo que las convierte en una de las soluciones más competitivas del sector.

Las compañías tienen previsto empezar a desplegar vehículos de prueba en países europeos a partir de 2026, con un fuerte enfoque en la creación de un servicio que proporcione los más altos estándares de seguridad y rendimiento en Europa. El despliegue se hará por fases, desde prototipos y flotas piloto hasta un escalado industrial progresivo, con un objetivo de producción inicial en 2029.

Ambas compañías colaborarán estrechamente con los reguladores europeos para apoyar un enfoque responsable de las pruebas, la certificación y el despliegue escalable, en plena consonancia con las normas de seguridad, protección de datos y ciberseguridad aplicables.

Importancia estratégica

Para Stellantis, esta colaboración amplía su creciente ecosistema de partners en Europa y avanza en su estrategia global de movilidad sin conductor, aprovechando plataformas AV-Ready diseñadas para un despliegue de Nivel 4 seguro y fiable a escala.

Para Bolt, la asociación marca el siguiente paso hacia su objetivo de tener 100.000 vehículos autónomos disponibles en su plataforma de movilidad compartida para 2035.