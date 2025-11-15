Suscribete a
ABC Premium

Estos son los sets de motor de Lego que necesitarás estas Navidades, ¡y no son solo para niños!

Y es que la sección de coches, Fórmula 1 y todo lo que esté relacionado con el automovilismo está en auge, por eso Lego tiene preparadas muchas novedades para los próximos meses

Sets de Fórmula 1
Sets de Fórmula 1 P.F.

N. S.

Madrid

No hace falta ser un niño, ni siquiera un amante del motor, para disfrutar con un automóvil a escala. Pero mucho más si lo eres. Especialmente, si se puede montar y desmontar incontables veces, se controla a distancia, y cuenta con increíbles detalles como amortiguadores, ... cilindros o pistones móviles. Y es que la sección de coches, Fórmula 1 y todo lo que esté relacionado con el automovilismo está en auge. Lego lo tiene claro, por eso, si ya tenía un amplio catálogo en ese sentido, ahora crecerá todavía más. Algunas son adquisiciones repletas de realismo para su gama Technic, recomendada a partir de nueve años de edad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app