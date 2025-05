Renault crea una plataforma para dar servicio a los coches clásicos

A. Noguerol El Barco de Ávila 13/09/2022 a las 23:31h. Compartir Copiar enlace

La nueva plataforma The Originals Renault Services ofrece un servicio a los propietarios de vehículos Renault clásicos para ayudarles a conseguir distintos informes y certificados. The Originals Renault Services se suma a la oferta existente de The Originals Museum y The Originals Store.

Uno de los servicios disponibles en esta nueva plataforma es la solicitud de justificantes y certificados para vehículos clásicos. Los propietarios de un Renault o de un Alpine de más de 30 años pueden ahora beneficiarse de un servicio simplificado y rápido -en sólo 4 pasos- para solicitar estos documentos oficiales de la marca. El sitio web también ofrece respuestas a una serie de preguntas frecuentes que los propietarios de vehículos clásicos suelen plantear al tratar estos asuntos.

A partir de ahora, los propietarios pueden presentar solicitudes en línea para, por ejemplo, solicitar un justificante francés, que permite solicitar un certificado de matriculación francés con mención «vehículo de colección» ante la agencia nacional de documentos seguros (ANTS). También permite llevar el vehículo a una inspección técnica en Francia, incluso sin certificado de matriculación francés y conseguir un justificante internacional, que proporciona un documento oficial de Renault que establece el modelo, la antigüedad y las principales características del vehículo y que puede presentarse, a todos los efectos, ante las autoridades competentes o terceros -como peritos o posibles compradores-.

Otra de las opciones que facilita esta plataforma es la de conseguir un certificado de producción y datación, que proporciona un documento oficial de Renault, indicando la fecha de fabricación del vehículo y la información de su ficha de producción.

Se ofrecen tres paquetes: Un justificante francés o internacional por 75 euros. Un certificado de producción y datación por 75 euros. Y un paquete doble (justificante y certificado) por 115 euros.

El plazo de entrega de los certificados es de 4 a 6 semanas. El sitio web ofrece un servicio rápido por 40 euros más para recibir los documentos en menos de dos semanas.