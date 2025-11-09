Suscribete a
ABC Premium

Un Renault 4CV, un Alpine A610 Evolution, maquetas o motores míticos de Fórmula 1: Una subasta insólita de Renault

Más del 90% de los lotes se ofrecieron sin precio de reserva, brindando a los apasionados una oportunidad única de adquirir piezas excepcionales

Colección Renault
Colección Renault P.F.

N. S.

Madrid

Renault posee actualmente una colección excepcional de vehículos históricos, obras de arte y documentos de archivo que serán reunidos a partir de 2027 en el museo 'Les collections' ubicado en Flins-sur-Seine, en la región parisina. Este espacio inédito, abierto a todos, dará vida ... por primera vez al patrimonio de Renault y permitirá al público explorar los 125 años de legado de la marca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app