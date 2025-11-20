Suscribete a
ABC Premium

Las prioridades a tener en cuenta para elegir sillita de coche

No hay que olvidar que los niños deben viajar de forma segura y que los SRI reducen el riesgo de muerte en un 70% y de lesiones graves en un 90%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Sillita para el coche
Sillita para el coche P.F.

N. S.

Madrid

Elegir un sistema de retención infantil (SRI) puede no ser una tarea fácil. En el mercado hay un amplio abanico de opciones y, por supuesto, no todas las sillitas de coche son igualmente válidas. Pero no hay que olvidar que los niños deben viajar de ... forma segura y que los SRI reducen el riesgo de muerte en un 70% y de lesiones graves en un 90%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que para que sean eficaces, deben ser los correctos y deben usarse adecuadamente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app