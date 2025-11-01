Suscribete a
ABC Premium

¿Pensando en viajar por Europa en camper? Los mejores destinos y sus normas

De los bosques y castillos de Baviera a las colinas de la Toscana y los fiordos de Oslo, CamperDays reúne cultura y naturaleza en una selección de destinos europeos perfecta para el otoño

Viajar en otoño en camper
Viajar en otoño en camper P.F.

N. S.

Madrid

Viajar en otoño permite disfrutar de mayor flexibilidad y comodidad, con precios más bajos y carreteras más tranquilas. Los destinos europeos en temporada baja están en pleno auge. Y si le sumamos la facilidad que ofrece CamperDays para que cada viaje en autocaravana sea auténtico ... y sin complicaciones al operar en más de 20 ciudades de toda Europa. Esta época en la que el color marrón inunda los paisajes «permite explorar a tu ritmo, disfrutar de lugares menos concurridos y sumergirse en la cultura, gastronomía y naturaleza de cada región», explica Adriana Neves, responsable de marketing de la compañía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app