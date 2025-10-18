Suscribete a
Opel Love, o cómo recorrer más de 150 años de historia a través de 25 piezas únicas

El Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo, disponible desde el pasado 24 de septiembre en el videojuego Gran Turismo 7, salta del mundo virtual al real en la muestra Opel Love

Opel Love
Opel Love P.F.

N. Soage

Madrid

Opel Love es la exposición ya presente en el Mobility City Zaragoza, un recorrido por vehículos únicos, procedentes del Museo Opel de Rüsselsheim y que supusieron auténticos hitos y que pueden contemplarse en Mobility City. Se pueden ver motocicletas y bicicletas, como la sorprendente Quintuplet ... de 5 plazas de 1895 o la ZR III de competición de 1928 en un homenaje a una actividad en la que Opel fue líder mundial hace un siglo. Pero el plato fuerte llega con el venerable y pionero Opel Patent Motorwagen Lutzmann. Lanzado en 1899, fue el inicio de la saga automovilística de la marca. Su motor trasero de un cilindro y su caja de cambios de dos velocidades permitía alcanzar los 20 km/h. El vehículo expuesto, un descapotable 2+2 de 1901, es la última unidad producida de este modelo.

