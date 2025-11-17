Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 17 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de frío invernal con temperaturas de hasta -4 grados y lluvias

Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche

A partir del 1 de enero de 2026 la señal V16 conectada pasará a ser el único dispositivo autorizado para preseñalizar incidencias en carretera en España

¿Cómo votar por el Mejor Coche de 2026? El Premio ABC ya tiene sus 12 candidatos

Luz V16
Luz V16 P.F.

N. S.

Madrid

Queda poco más de mes y medio para que los vehículos matriculados en España tengan que portar una luz V16 para, en caso de incidente en la vía, hacerse visible a los demás usuarios. Esta nueva obligación no solo busca mejorar la seguridad vial, sino ... que también puede tener importantes consecuencias legales y económicas para los conductores que no la cumplan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app