Suscribete a
ABC Premium

Por qué no hay marcha atrás para las Zonas de Bajas Emisiones

Birja Carabante defiende que la limitación de vehículos contaminantes no es una decisión ideológica sino un imperativo legal para proteger la salud pública

El Ayuntamiento de Madrid urge al Gobierno central a impulsar la renovación del parque automovilístico para reducir las emisiones

Restricciones en las ZBE para los coches más contaminantes
Restricciones en las ZBE para los coches más contaminantes F. P.

Canal Motor

Madrid

El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos. En la práctica estos distintivos, lo que todos conocemos como «las pegatinas de la DGT» sirven para delimitar el acceso ... de los coches a las zonas de bajas emisiones, cada vez más presentes en las ciudades españolas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app