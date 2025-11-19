Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

La ITV se prepara para la nueva normativa europea y los vehículos de movilidad personal VMP

El congreso de la ITV debate la urgencia de regular los vehículos de movilidad personal y garantizar su seguridad en las ciudades españolas

La ITV se enfrenta al desafío de reducir el alto índice de absentismo y garantizar que todos los vehículos cumplan con las revisiones obligatorias para la seguridad

Se debate la necesidad de que los patinetes eléctricos superen las pruebas de la ITV
Se debate la necesidad de que los patinetes eléctricos superen las pruebas de la ITV F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha inaugurado este miércoles en Madrid el Congreso Sectorial de ITV 2025, un encuentro de dos días bajo el lema «La movilidad del futuro pasa por la ITV».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app