Suscribete a
ABC Premium

¿Te imaginas dejar el coche en la entrada de un parking y que se aparque solo? Ya es una realidad

El LEPAS L8 dispone de un sistema inteligente de aparcamiento dual, que combina los sistemas APA (Automatic Parking Assist) y RPA (Remote Parking Assist), líderes en la industria por sus avanzadas funcionalidades y sencillez de manejo

Aparcamiento autónomo
Aparcamiento autónomo P.F.

N. S.

Madrid

La recién presentada marca automovilística china LEPAS llevará el aparcamiento autónomo a un nuevo nivel. El sistema APA de siguiente generación permitirá al conductor bajarse del coche y caminar hacia su destino, mientras el vehículo se estaciona, apaga y bloquea de forma autónoma. Todavía un ... paso más allá, el sistema VPD (Valet Parking Driver), desarrollado en conjunto con Huawei, permitirá al conductor dejar el coche en la entrada de un gran parking y despreocuparse de su estacionamiento: el vehículo buscará una plaza libre, conducirá hacia ella de forma autónoma -reconociendo obstáculos, otros vehículos y peatones-, estacionará de forma automática y enviará un mensaje confirmando el estacionamiento y la plaza en la que se encuentra cuando la maniobra haya finalizado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app