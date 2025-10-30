Suscribete a
ABC Premium

¿Hace falta seguro para circular con una bici eléctrica?

Descubre la definición legal de bicicleta eléctrica y cómo la normativa garantiza su no inclusión en la categoría de vehículos personales ligeros

Más allá del seguro obligatorio, se recomienda en uso de casco chaleco reflectante y elegir rutas protegidas

Bicicletas eléctricas
Bicicletas eléctricas F. P.

J. Bacorelle

El Barco de Ávila

Los VMP son Vehículos de Movilidad Personal, como patinetes eléctricos, monociclos eléctricos y similares, que se desplazan exclusivamente con un motor eléctrico y tienen una velocidad máxima de diseño de entre 6 y 25 km/h.

Deben cumplir con requisitos técnicos específicos, como sistemas anti- ... manipulación y de frenado, además de tener una certificación para poder circular y venderse a partir de fechas determinadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app