Del espacio a la carretera: la innovación de materiales de la ESA llega al automóvil

De la Estación Espacial Internacional al asfalto, la experiencia en condiciones extremas impulsa la evolución de los vehículos terrestres

La NASA busca inspiración en Europa mientras la ESA adopta la agilidad del sector privado para acelerar la innovación espacial

El Dr. Christoph Roggendorf (izquierda) y el Dr. Matthias Maurer se reúnen en el módulo Columbus, en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia Max Brunnert

J. Bacorelle

El Barco de Ávila

La colaboración interdisciplinaria entre el sector aeroespacial y el automotriz está llevando la innovación a nuevos límites. En una reciente entrevista, el astronauta de la ESA Dr. Matthias Maurer y el Dr. Christoph Roggendorf de Porsche Engineering abordaron cómo ambos mundos, aparentemente distantes, se nutren ... mutuamente en áreas críticas como la investigación de materiales, los sistemas de conducción autónoma y los métodos de prueba virtuales.

