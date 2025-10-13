Suscribete a
Distracciones al volante: el móvil, principal culpable en accidentes mortales

Un 24% de los conductores lo utiliza para leer mensajes de texto o comprobar redes sociales

El 48,2% de las denuncias de la última campaña realizada del 7 al 13 de octubre de 2024, fue por utilización del teléfono móvil al volante

En el caso los siniestros mortales también es la distracción el factor más frecuente
Las distracciones son el factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los siniestros mortales (406 casos) que se produjeron en 2024, según la DGT. El 48,2% de las denuncias de la última campaña realizada del 7 al ... 13 de octubre de 2024, fue por utilización del teléfono móvil al volante, 10 puntos por encima de los datos de 2023, por lo que la mala utilización del teléfono móvil es la principal causa por las que los conductores son sancionados.

