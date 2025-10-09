Suscribete a
ABC Premium
Directo
La firma del acuerdo entre Israel y Hamás está prevista a las 11.00 horas
Última hora
Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos

Diseñan un sistema que reduce el tiempo de búsqueda de aparcamiento en ciudades

Cord-Approx asigna plazas, optimizando la búsqueda un 66% según simulaciones en Madrid

El equipo de investigación subraya que la estrategia no es específica de Madrid, sino que se basa en datos que cualquier ciudad puede suministrar

El sistema, denominado Cord-Approx, actúa como un coordinador digital
El sistema, denominado Cord-Approx, actúa como un coordinador digital IMDEA Networks Institute

Canal Motor

Madrid

Un equipo de investigadores de IMDEA Networks ha diseñado Cord-Approx, un innovador sistema de coordinación que predice la disponibilidad de plazas de aparcamiento en la calle y asigna espacios a los conductores, transformando el «caos total en un proceso organizado». Las simulaciones realizadas con ... datos reales de Madrid muestran que el tiempo medio de búsqueda se reduce de 20 minutos a solo 6,7.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app