Suscribete a
ABC Premium

Por qué no deberías utilizar agua con jabón o limpiacristales para el lavaparabrisas del coche

Además de las posibles multas de hasta 200 euros por no mantener el parabrisas limpio la, DGT advierte sobre los riesgos de la visibilidad reducida y la importancia del líquido adecuado

Soluciones caseras para el limpiaparabrisas un riesgo para tu seguridad y tu bolsillo los expertos alertan sobre daños y visibilidad reducida

Depósito del limpiaparabrisas
Depósito del limpiaparabrisas F. P.

A. Noguerol

Madrid

El líquido limpiaparabrisas es un elemento fundamental para la seguridad al volante, especialmente en otoño, época de mayores lluvias y menor visibilidad.

Utilizar soluciones caseras como el agua con jabón y otras soluciones que no son específicas para el lavaparabrisas son los remedios caseros que ... no funcionan y pueden ser peligrosos o dañar el vehículo. Según los expertos, el uso de estos remedios caseros puede dañar los conductos y los eyectores del sistema, además de reducir la visibilidad en lugar de mejorarla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app