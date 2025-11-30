Suscribete a
Cuando la creatividad no tiene límites: Así es el Maserati MC20 Cielo «Opera d'Arte»

El exclusivo y único MC20 Cielo 'Opera d' Arte ', el precursor del MCPURA Cielo, se creó a través del programa de personalización Maserati Fuoriserie en 2024 y está inspirado en el arte abstracto

Maserati MC20 Cielo «Opera d'Arte»
Maserati MC20 Cielo «Opera d'Arte» P.F.

N. S.

Madrid

Si hay algo especial en Maserati es Maserati Fuoriserie, el pináculo de las posibilidades a medida del Tridente, donde la experiencia se vuelve irrepetible y la creatividad no conoce límites. Y de ahí sale Maserati MC20 Cielo «Opera d'Arte», un modelo único de la ... línea de superdeportivos de Maserati. Tras el MC20, el modelo ha experimentado recientemente su evolución natural con el nuevo MCPURA, que eleva a su predecesor a un nivel superior, haciéndolo aún más exclusivo y orientado al rendimiento. El Maserati MCPURA se presentó en el Goodwood Festival of Speed el pasado mes de julio y está disponible en versiones coupé y descapotable, esta última con el nombre de Cielo.

