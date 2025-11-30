Cuando la creatividad no tiene límites: Así es el Maserati MC20 Cielo «Opera d'Arte»

Si hay algo especial en Maserati es Maserati Fuoriserie, el pináculo de las posibilidades a medida del Tridente, donde la experiencia se vuelve irrepetible y la creatividad no conoce límites. Y de ahí sale Maserati MC20 Cielo «Opera d'Arte», un modelo único de la ... línea de superdeportivos de Maserati. Tras el MC20, el modelo ha experimentado recientemente su evolución natural con el nuevo MCPURA, que eleva a su predecesor a un nivel superior, haciéndolo aún más exclusivo y orientado al rendimiento. El Maserati MCPURA se presentó en el Goodwood Festival of Speed el pasado mes de julio y está disponible en versiones coupé y descapotable, esta última con el nombre de Cielo.

Maserati MC20 Cielo «Opera d'Arte» P.F.

Con el MC20 Cielo «Opera d'Arte», Maserati ha redefinido una vez más el concepto de exclusividad, transformando la visión artística en rendimiento y el rendimiento en pura inspiración. El mismo espíritu de exploración creativa también dio vida a otra obra maestra notable, el MC20 «Less is More…?», único en su especie. Este MC20 Cielo especial está personalizado con elementos de diseño inspirados en el movimiento Bauhaus y enriquecidos con detalles finos y artesanía intrincada, incluida una decoración especial y colores de carrocería especialmente desarrollados. Ambas creaciones fueron elaboradas en la renovada Officine Maserati, dentro de la histórica planta del Viale Ciro Menotti, en Módena.

En particular, basándose en el lenguaje pionero del arte abstracto, el departamento de Maserati Fuoriserie elaboró la «Opera d'Arte» MC20 a través de una visión creativa sin precedentes. El proyecto es el resultado de más de un año de estrecha colaboración entre Maserati Fuoriserie, Maserati Centro Stile y Maserati Engineering.

Completamente pintado a mano, el spyder del Tridente se convirtió en un lienzo en blanco donde la personalización y la experimentación dieron vida a una obra maestra contemporánea. Quince colores extraordinarios y miles de horas de artesanía experta contribuyeron a un resultado verdaderamente único. En particular, los colores elegidos para este proyecto, desde el amarillo ácido personalizado hasta el cálido tono naranja y el vibrante verde eléctrico, fueron diseñados y formulados para evocar diferentes emociones en cada detalle. Además, desde el grabado láser avanzado en los asientos de Alcantara hasta los elementos deportivos de fibra de carbono del habitáculo, la interacción de textura y tonos crea una experiencia sensorial intensa y refinada.

Fiel al espíritu del Programa Fuoriserie y concebido como una «pizarra blanca» para las personalidades más originales, el interior del MC20 Cielo «Opera d'Arte» combina detalles pintados a mano en la parte inferior del salpicadero con inserciones de cuero en la sección superior, creando la sensación de estar envuelto en una obra maestra verdaderamente única. El mismo cuidado artesanal y la visión abstracta continúan en el exterior: las llantas están adornadas con detalles gráficos únicos en combinaciones de colores que amplifican el impacto visual general del automóvil.