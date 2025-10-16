Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Comprueba si eres una persona agresiva y peligrosa cuando conduces

Mal uso de luces y distancia de seguridad son peligrosos y pueden suponer multas y retirada de puntos del carné

Factores externos como el tráfico denso, las prisas o los problemas de aparcamiento pueden desencadenar reacciones agresivas

Comprueba si eres una persona agresiva y peligrosa cuando conduces
Cleverea

A. Noguerol

Madrid

Todos los conductores adoptan, en mayor o menor medida, ciertas costumbres al volante, pero muchas de ellas no solo resultan molestas para los demás usuarios de la vía, sino que suponen un riesgo para la seguridad y están penalizadas con importantes multas e incluso la ... retirada de puntos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app