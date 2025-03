El casco de tu moto tiene fecha de caducidad y estos actos hacen que se acelere

El casco es el principal elemento de protección para cualquier motorista, capaz de reducir hasta un 44% las lesiones en la cabeza en caso de accidente, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, lo que muchos no saben es que los cascos de moto, con el tiempo, suelen perder su capacidad de protección. Aunque como tal, no tienen una fecha de caducidad, sí que es recomendable cambiarlos por seguridad.

Y es que los materiales que componen el casco, como las resinas y el propio policarbonato o las fibras, pierden sus propiedades protectoras con el tiempo. Por lo tanto, dependiendo del material con el que esté fabricado, su vida útil varía.

Así, los cascos de policarbonato duran aproximadamente 5 años desde la fecha de fabricación dependiendo del uso y el desgaste al que haya sido sometido. Cabe destacar que los materiales plásticos suelen perder antes su capacidad de absorción a los impactos. Los de fibra (fibra de vidrio, carbono o kevlar) tienen una durabilidad mayor, entre 7 y 8 años, gracias a su resistencia y mejor capacidad de absorción de impactos.

Incluso si un casco parece estar en buen estado visualmente, podría no ofrecer la protección necesaria en un accidente. En este sentido, existen diversos factores que podrían reducir la eficacia de ésta prenda protectora, como impactos y caídas. Aunque no haya daños visibles, un golpe puede afectar la estructura interna del casco, reduciendo su capacidad de protección. Si tu casco ha sufrido una caída fuerte o un arrastre, es recomendable sustituirlo. También exposición a factores externos: la humedad, los productos de limpieza que no son específicos (como limpiacristales), o incluso, el calor extremo pueden debilitar los materiales. O el uso intensivo. El desgaste de los acolchados interiores y del sistema de retención también influyen en la seguridad y comodidad del casco. Aun así, los acolchados sí que pueden ser sustituidos por unos nuevos.

Ante esto, es crucial que los motoristas sepan cuántos años tiene su casco para determinar si es el momento de reemplazarlo. Dentro de cada casco, generalmente en el interior o bajo los acolchados, hay una etiqueta con la fecha de fabricación. Ésta fecha permite calcular cuánto tiempo lleva en uso el casco y si ha alcanzado su periodo de caducidad. La recomendación de los fabricantes y expertos es que el casco sea reemplazado una vez que se cumpla este plazo, independientemente de si parece estar en buenas condiciones.

