Suscribete a
ABC Premium

El «carpooling» se afianza en España con la nueva ley de movilidad

El coche compartido despega con fuerza gracias a los incentivos y al reconocimiento dentro del nuevo marco regulatorio de movilidad sostenible

BlaBlaCar integra tren y autobús en su plataforma apostando por la multimodalidad para un futuro de movilidad compartida y sostenible

Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar para España y Portugal
Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar para España y Portugal F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El «carpooling», también conocido como coche compartido o viaje compartido, ha alcanzado un hito en España al integrarse en el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) del Ministerio para la Transición Ecológica, reconociendo oficialmente el ahorro de energía generado por la optimización de vehículos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app