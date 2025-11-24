Suscribete a
ABC Premium

Carlos Sainz invita a cinco afortunados a vivir el Dakar 2026 en Arabia Saudí

Sainz celebra su vigésima participación en el Dakar invitando a vivir la adrenalina del desierto y el ambiente del vivac

El bicampeón Carlos Sainz abre las puertas del Dakar en Arabia Saudí a cinco fans para compartir la adrenalina del desierto 

Carlos Sainz
Carlos Sainz F. P.

Canal Motor

Madrid

El cuatro veces campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, brindará una experiencia única a cinco personas para acompañarle en el inicio del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudí.

Los ganadores de la campaña «Rumbo al Dakar» tendrán la oportunidad de vivir las primeras etapas de ... la carrera junto al equipo del piloto español. El viaje VIP se llevará a cabo del 2 al 4 de enero de 2026 e incluye la presencia en las etapas iniciales del rally, considerado el más duro del mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app