Verdades y mentiras sobre las reclamaciones por accidentes de tráfico Rumores y afirmaciones de «supuestos entendidos en la materia» que pueden hacer que, en algunas ocasiones, los afectados lleguen a renunciar incluso a inicar el proceso para reclamar lo que legalmente les pertenece

ABC.es

@abc_motor MADRID Actualizado: 29/10/2018 02:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo más importante para iniciar un proceso de reclamación de indemnización es que el accidente no haya sido ocasionado por responsabilidad absoluta tuya. Además, debes tener los informes médicos completos donde se describan tus lesiones, estos deben ser aportados a la compañía aseguradora, así como cualquier otra documentación que acredite tu baja laboral.

Además, debes tener los informes médicos completos donde se describan tus lesiones, estos deben ser aportados a la compañía aseguradora, así como cualquier otra documentación que acredite tu baja laboral. Recuerda que tienes un año para reclamar la indemnización, sin embargo no es recomendable esperar tanto tiempo para consultar con algún experto.

La ley exige que antes de interponer una demandar, debe intentarse llegar a una negociación extrajudicial. Si dicha negociación falla, podrás interponer una demanda, la cual no será en contra del conductor del otro involucrado sino en contra su compañía de seguros.

Todo esto es la tepría. Pero en la prácica algunas creencias y opiniones de «falsos expertos» acerca de las posibles indemnizaciones a las que se tiene derecho después de sufrir un accidente de tráfic pueden hacer que los afectados lleguen a renunciar incluso a inicar el proceso para reclamar lo que legalmente les pertenece.

Desde Legalcar aseguran a ABC que prácticamente todos los días reciben llamadas de accidentados con muchas dudas y con falsas creencias sobre las reclamaciones por accidentes de tráfico, lo que nos ratifica que hay un gran desconocimiento general sobre estos temas.

Por ejemplo, no todos los accidentes y sus reclamaciones son iguales. Podemos conocer a alguien que ha sufrido un accidente y pensamos erróneamente que si tenemos la misma lesión que un conocido obtendremos la misma indemnización. Cada caso es único, así como lo es cada persona. Por lo que dos personas pueden sufrir el mismo accidente, la misma lesión y recibir indemnizaciones completamente distintas. ¿Por qué? Cada persona requiere un tiempo diferente para la estabilización de sus lesiones, además puede que dicha lesión deje una secuela en una persona y en otras no. Por lo que si tu primo/hermano/vecino ha sufrido un accidente, con la misma lesión que tú y ha cobrado 10.000 euros, no quiere decir que tú también vayas a cobrar lo mismo.

También es frecuente creer que los ocupantes de coches culpables no tienen derecho a indemnización: es una de las consultas que más nos hacen. Muchas personas dejan de reclamar su indemnización porque el vehículo donde circulaban ha sido el culpable del accidente, a muchos ocupantes les da miedo tener que denunciar a su conocido para poder reclamar su indemnización. Todos los ocupantes tienen derecho a recibir una indemnización por sus lesiones, para reclamarla no tienes que denunciar a nadie, con el cambio que sufrió el Código Penal el año pasado, ahora los procedimientos de este tipo son civiles y las reclamaciones son directamente contra la compañía aseguradora del culpable, por lo que si en el caso de actuar judicialmente, se interpondrá una demanda contra la compañía, no contra una persona específica.

Un tercer caso es el de chocar por detrás con un vehículo que ha frenado de golpe, y creer que se tiene derecho a indemnización: Es una dinámica de accidente muy común, vas por una calle el coche de delante frena sorpresivamente y no puedes evitar golpearle. Sin embargo, lamentablemente la culpa del accidente es tuya. ¿Por qué? Se alega en estos casos que el conductor que ha impactado no conducía respetando la distancia de seguridad o la velocidad permitida y por esta razón no ha podido evitar el impacto. Por lo que lamentablemente en este caso, no tienes derecho a reclamar una indemnización.

Una cuarta creencia consiste en pensar que si nos golpean y se dan a la fuga no podemos reclamar indemnización. En estos casos, muchas personas desconocen que el Consorcio de Seguros se hace cargo de la indemnización de las víctimas de accidentes de tráfico por coches que se dan a la fuga o no tienen seguro. Sin embargo en estos casos es muy importante que llames de inmediato a la Policía o Guardia Civil para que elaboren el atestado, si en el accidente logras recabar algunas pistas del coche como modelo, color y matricula, tu reclamación será mucho más fácil.