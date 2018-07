Vacaciones sobre dos ruedas: consejos para disfrutar de un viaje en moto La moto es el vehículo perfecto para disfrutar de la carretera en el verano. Con una moto bien puesta a punto y el equipamiento adecuado la experiencia será expectacular

Todo viaje en moto debe planificarse con antelación, es bonito salir a la aventura, pero es más cómodo, seguro y práctico organizar equipo y moto con tiempo. Estos son algunos consejos que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que te harán la vida más fácil a la hora de disfrutar un viaje en moto.

Lo principal es revisar la moto a fondo, punto por punto, para ahorrarnos averías en ruta que tal vez no podamos reparar o nos arruinen los planes por el gasto en tiempo y dinero. Cambia aceite y filtros, revisa el estado del kit de transmisión y comprueba especialmente el estado de los neumáticos, piensa que harás muchos kilómetros con calor y altas velocidades y eso «se come» rápidamente la goma. Lleva algo de herramientas y repuestos básicos y que no falte un kit de reparación de neumáticos.

Un equipo a tu medida

Cuida especialmente la equipación que llevarás, elígela en función de la ruta y del clima de los lugares a recorrer. Es importante llevar la vestimenta de moto completa, a la larga es lo más cómodo y seguro. Casco integral con pantalla transparente por si se hace de noche y no dejes de usar tapones para los oídos, notarás la diferencia al final del día. Incluso en destino no dejes de equiparte al completo. Haz un cálculo realista del espacio disponible y simplifica hasta lo estrictamente imprescindible. No olvides llevar la documentación completa y al día, la de la moto y la personal, en función de los lugares a visitar. No está de más contratar algún seguro de viaje.

A la hora de colocar el equipaje hazlo siempre sin que moleste al maniobrar la moto y alejado de los puntos calientes como escapes y cilindros. Debe agruparse lo más cercano al centro de gravedad, lo más pesado debe ir lo más bajo posible. Se gana mucho espacio envasando la ropa al vacío. Es muy práctico montar una bolsa sobre-depósito para todo aquello que necesitemos tener a mano, dinero, mapas, móvil y así poder llevarla con nosotros en las paradas.

Optimiza tu viaje y disfrútalo

Una vez en ruta es recomendable evitar las horas de máximo calor, en moto vamos muy expuestos y no es agradable. El verano suele aprovecharse para hacer obras en la carretera, así que precaución a los asfaltos nuevos, aún con «grasilla» y a las reparaciones con alquitrán, el calor lo ablanda y las ruedas patinan sobre él. Es conveniente llevar la pantalla bajada aunque haga calor, los ojos quedan protegidos y será más difícil que se cuelen los insectos. El viajero en moto siempre es bien recibido, aprovecha y para a charlar con la gente, disfruta del paisaje bajando el ritmo. Busca rutas alternativas a las aburridas autopistas. En verano hay más animales sueltos, mucho cuidado al cruzar los pueblos.

Ten siempre presente la autonomía real de tu moto, el consumo aumentará con el peso extra y la peor aerodinámica. Recuerda que fuera de las rutas principales no es tan sencillo encontrar gasolineras que estén abiertas las 24 horas. Siempre es mejor llevar el depósito «medio lleno que medio vacío», reposta frecuentemente, aunque no lo necesites en ese momento, evitarás sorpresas. Es muy práctico y ocupa poco espacio llevar un macarrón y una botella de agua vacía y compactada, por si hay que trasvasar gasolina.