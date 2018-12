La Unión Europea acuerda reducir un 37,5% las emisiones de CO2 de los coches nuevos en 2030

El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han acordado este lunes reducir un 15% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los coches y furgonetas nuevos en 2025. Para 2030, el recorte será del 37,5% para los automóviles, y del 31% en el caso de las furgonetas. Esto tomando como base las emisiones de 2021, fijadas previamente en 95 gramos por kilómetro, frente a los 117 que alcanzan de media hoy.

La propuesta se sitúa más cercana al parecer del Europarlamento, que pedía un 40% de recorte, que de la Comisión, que lo limitaba al 30%. Entre ambos se había posicionado el Consejo Europeo, representante de los intereses de los Estados. Su propuesta, del 35% de reducción, respaldada por España, suponía un punto intermedio entre el punto de vista de máximos de Francia y el de mínimos de Alemania.

«Con estos objetivos ambiciosos, Europa muestra una vez más cómo pasar a la accióny cumplir con el Acuerdo de París y los compromisos de la Cumbre del Clima», destacó ayer el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

