Trump estrena «La Bestia II»: así es la nueva superlimusina de los presidentes de Estados Unidos

Donald Trump estrena coche. Aunque no uno cualquiera. El presidente de Estados Unidos ha comenzado a utilizar esta semana la nueva superlimusina destinada al transporte presidencial, desarrollada por General Motors y con notables niveles de blindaje y sistemas de defensa.

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha confirmado la recepción de dos unidades de la limusina, que sustituirá al vehículo estrenado en 2009 por el predecesor de Trump, Barack Obama. Un coche cuyas capacidades le valieron el apodo de «la Bestia», y que el propio Obama definió como «un carrito de golf montado en el chasis de un tanque».

The Secret Service is ready to roll into #UNGA 2018! pic.twitter.com/Ady0kISVy3