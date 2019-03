Si no incluyen foto o vídeo las multas de controladores del SER son inválidas La mera ratificación estereotipada del controlador del SER que procede a denunciar no será suficiente para acreditar la existencia de una infracción, ya que estos no tienen la consideración de un agente de autoridad, según CEA

A partir de ahora las denuncias realizadas por los controladores del SER deberán ir acompañadas de un documento que acredite la infracción a través de una fotografía o video u otros medios tecnológicos que permitan avalar la denuncia formulada. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha dictado esta sentencia por la comisión de una infracción por estacionar un vehículo obstruyendo el uso de un vado debidamente señalizado. Esta sentencia obliga a que los agentes-controladores a incluir fotografías que evidencien la denuncia. Las denuncias por aparcar indebidamente obstruyendo el uso de vado ascienden a 200€. La mera ratificación estereotipada del controlador del SER que procede a denunciar no será suficiente para acreditar la existencia de una infracción. El número de multas en Madrid sigue aumentando, a cierre de 2018 el incremento de las multas ha sido de un 12% y en la actualidad con las incidencias que se produzcan en Madrid Central, aumentarán en mayor número de lo que habitualmente correspondería al primer trimestre del año. La Sala III del Tribunal Supremo estima que un controlador del SER no tiene la consideración de un agente de autoridad, por lo que, su denuncia es equivalente a la que puede realizar un particular, si no se demuestra con pruebas fehacientes los hechos que se denuncian, dicha multa no será válida.