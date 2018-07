¿Sabrías poner tu moto de agua a punto este verano? Debemos distinguir entre las acciones que hay que realizar a diario y aquellas que hay que llevar a cabo cuando la moto va a estar inutilizada un periodo de tiempo prolongado

Si tienes una moto de agua, tanto si la utilizas solo durante el verano o a lo largo de todo el año, es fundamental realizar tareas de mantenimiento para que cada vez que la cojas esté en perfecto estado, no sufras ninguna avería inesperada y su vida útil sea mayor. Por eso, desde la página web Seguro por días, nos ofrecen una serie de pautas y consejos para que lleves a cabo el mantenimiento de tu moto de agua de la forma más eficiente y que la tengas siempre a punto sin gastar mucho tiempo y dinero.

Como siempre, si no quieres realizar tú mismo el mantenimiento, siempre tienes la opción de llevarlo a un taller especializado en reparación de motos de agua, donde sabrán qué elementos mirar para asegurar el correcto funcionamiento de la moto durante más tiempo. Pero, si por lo contrario, eres un manitas y te gusta hacer tú mismo las tareas de mantenimiento de tu moto de agua, a continuación, te presentamos algunas de las acciones que deberás hacer para mantener tu moto como nueva y poder disfrutar de ella todo el verano sin problemas.

Eso sí, pero de todo, debemos distinguir entre las acciones que hay que realizar a diario y aquellas que hay que llevar a cabo cuando la moto va a estar inutilizada un periodo de tiempo prolongado. Para un mantenimiento diario de tu moto de agua, deberás llevar a cabo las dos acciones siguientes:

-Leer el manual de usuario: antes de seguir nuestros consejos, te recomendamos que eches un ojo al manual de usuario, donde encontrarás todas las recomendaciones del fabricante.

-Prevenir la corrosión: la corrosión es uno de los principales deterioros que pueden darse en una moto de agua, debido a su contacto con el agua salada. Para poder combatir este problema, lo más importante es utilizar agua dulce con una manguera y jabón neutro para eliminar los restos de agua salada cada vez que saques la moto del agua. También es importante que utilices aerosoles anticorrosivos. Esta acción no solo deberás llevarla a cabo en la cubierta de la moto de agua y el casco, sino también en la hélice y en la zona de transmisión, ya que ninguna de las zonas se libra del contacto con el agua salada y, por lo tanto, de poder sufrir corrosión. Por eso, esta acción es fundamental realizarla a diario. Los aerosoles anticorrosivos pueden ayudar a prevenir problemas no solo en el casco, sino también en la hélice y zona de trasmisión.

Antes de guardar tu moto de agua

Antes de guardar tu moto de agua en el garaje, para encontrártela en perfectas condiciones cuando la vayas a volver a usar, deberás seguir los siguientes consejos:

-Revisar la mecánica: es un procedimiento prácticamente igual que la de una moto de carretera. Vaciar el depósito de gasolina con una bomba o un manguito. Extraer el aceite con una bomba para que no se estropee por falta de uso. Cambiar los filtros por unos nuevos.

-Comprobar el estado de la batería: asegúrate de que la batería está cargada para, si no es así, cargarla.

-Engrasar el motor con vaselina dieléctrica.

-No dejar el motor parado mucho tiempo: aunque no uses la moto, es conveniente que no dejes parado el motor durante todo el invierno para prevenir averías.