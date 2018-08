¿Sabrías elegir correctamente tu bicicleta eléctrica?

Los problemas de circulación y aparcamiento en las grandes ciudades están creciendo día a día, pero ir en bicicleta al trabajo o a clase puede suponer un esfuerzo demasiado grande para muchos, de ahí la popularización de las bicicletas eléctricas que reducen ese esfuerzo de forma considerable, además de ayudarnos a llegar a tu lugar de destino sin sudar y sin contaminar.

Para esto, tanto para el campo como para ciudad, las bicicletas eléctricas son una buena opción y se están poniendo de moda. Cuestan a partir de 1.000 euros, aunque las que tienen mayor autonomía (unos cien kilómetros) rondan los 2.000, y se cargan de forma similar a un ordenador portátil. Basta con conectarlas a la corriente eléctrica mediante un cargador durante entre 4 y 7 horas para rellenar totalmente su batería.

Una bicicleta eléctrica es similar a una bicicleta convencional, excepto que está diseñada para integrar el equipo adicional, e implementar esta «asistencia eléctrica». Cuentan con un motor, una batería recargable, un controlador, además de un sensor de pedaleo, un indicador y un botón de frenado. Desde Norauto nos explican todos los detalles.

Para elegir el modelo perfecto y estar conforme a la reglamentación, una bicicleta eléctrica debe respetar los siguientes puntos:

-La asistencia se efectúa únicamente como complemento al pedaleo.

-La asistencia se corta a los 25Km/h.

-El motor debe tener un empuje máximo de 250 vatios.

Asimismo, los criterios a tener en cuenta para elegir entre los diferentes modelos, se caracterizan por:

-La geometría (Ciudad, VTT…)

-El material del cuadro (acero o aluminio)

-El equipamiento de la bicicleta (freno, transmisión, suspensión)

-El rendimiento de la parte eléctrica (motor, tipo de batería…)

La batería es el elemento de almacenamiento de energía y por lo tanto afecta a la autonomía y el poder de tu bicicleta. La energía de a bordo se expresa en Wh (vatios/hora), el amperaje en (Ah) y la tensión (V). Cuanta más energía a bordo, más autonomía y poder tendrá tu bicicleta. Existen dos principales tecnologías de baterías: de plomo y lítio.

La primera demuestra una excelente relación calidad/precio, es resistente a golpes, se autodescarga y su vida media dura entre 200 y 300 ciclos de carga/descarg. Por su parte, la batería de litio es 3 veces más ligera que la batería de plomo, su vida media es el doble de larga (500 a 600 ciclos de carga / descarga) y su autodescarga es hasta 5 veces menos que las baterías de plomo.

Consejos prácticos

Algunas baterías, como las de Norauto, no tienen efecto memoria, por lo que se pueden recargar en cualquier momento (no hace falta una descarga completa para empezar a cargarla). Una batería alcanza su capacidad total después de algunos ciclos de uso. Es necesario recargar regularmente, incluso si no se utiliza, y nunca dejes que se descargue por completo.