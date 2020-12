Rodamientos, amortiguadores y frenos: todo sobre los principales componentes del coche Conoce el funcionamiento, historia o si algunos factores afectan al rendimiento de estos componentes tienen particularidades

Son muchos los conductores que acaban de adquirir un vehículo que sienten la necesidad de conocer todas las curiosidades relacionadas con los principales componentes de su nuevo coche. Porque, ¿sabías que…? Su funcionamiento, su historia o algunos factores que afectan a su rendimiento tienen particularidades… Desde 'Elige calidad, elige confianza' (ECEC), nos lo explican todo:

-Kit de distribución: Según fabricantes, la tasa de cambio de la correa de distribución -y el resto de elementos del kit- es muy variable en función del vehículo, pero de media se recomienda sustituirse entre los 100.000 y los 120.000 kilómetros. No obstante, hay más factores que influyen. No es lo mismo recorrer 100.000 kilómetros en autopista que en casco urbano. En este segundo caso, los componentes de transmisión están sometidos a un alto estrés al arrancar y frenar, al trabajar con temperatura no idónea y al hacer mucho kilometraje detenidos en atascos o semáforos. Esto influye en su desgaste.

-Iluminación: A 100 km/h el ángulo de visibilidad es de solo 45 grados, lo que conlleva riesgos. Los vehículos y personas que se cruzan por el camino desde los laterales solo serán visibles en algunos casos, y con muy poca probabilidad si además no hay suficiente luz. Además, de noche, nuestra percepción visual se reduce notablemente, y es necesario estar a tres metros de un objeto que, a la luz del día, podríamos ver a una distancia de diez metros.

-Freno de disco: A pesar de su importancia para la seguridad en la conducción, uno de los fallos más habituales en las revisiones de ITV se da en el sistema de frenado. Teniendo en cuenta que a una velocidad de 120 km/h la distancia de frenado puede aumentar hasta en 20 metros, es imprescindible mantenerlos en perfectas condiciones de funcionamiento.

-Amortiguadores: Unos amortiguadores en mal estado aumentan la distancia de frenado hasta en un 35%. Si están desgastados, no estabilizan la carrocería en la frenada, y la inercia provocará que la parte trasera del vehículo se levante, produciendo una disminución de la tracción y el control y ocasionando que la distancia de frenado sea mayor.

-Baterías: En invierno, las bajas temperaturas disminuyen la capacidad de arranque de las baterías, y además, las necesidades energéticas del motor se multiplican: lunas térmicas, calefacción de los asientos… sobre todo en trayectos con paradas intermitentes. Pero, ¿sabías que…? Este deterioro se percibe en invierno, pero se produce con las altas temperaturas del verano. Y es que, las baterías están continuamente sometida a un proceso de autodescarga por el que, cuando las temperaturas son elevadas, provocan una mayor autodescarga de las mismas.

-Rodamientos de rueda: En la actualidad, la mayoría de los vehículos están equipados con rodamientos de rueda que proporcionan información para sistemas como el ABS, el ESP, el GPS o el freno de aparcamiento eléctrico, lo que aumenta su carácter de componente de seguridad. En este sentido, elegir un rodamiento con sensores integrados de baja calidad puede ocasionar, por ejemplo, fallos en la señal ABS, proporcionando informaciones erróneas, y hasta una activación repentina del ABS, perturbando el comportamiento del sistema de frenado o provocando una incorrecta interpretación de las velocidades de cada una de las ruedas.

-Escobillas: Casi el 20% de los accidentes mortales en carretera se producen en condiciones atmosféricas adversas, sobre todo, en días de lluvia, en los que las colisiones aumentan. Así, la labor en I+D+i en materia de escobillas se orienta a incrementar la visibilidad del conductor para aumentar la seguridad al volante, tratando de asegurar la eficiencia de barrido y de limpieza a baja temperatura.

-Filtros de motor: Cuando conducimos, nos encontramos con muchos factores que originan partículas dañinas y contaminantes del aire que llega al motor. Las carreteras de Escandinavia y Sur de Europa tienen una concentración notablemente más alta que las de Centroeuropa. Este volumen de partículas se acrecienta en lugares donde se realizan actividades de obras públicas, agricultura y, sobre todo, minería, así como en los atascos.

-Bujías y calentadores: Con unos calentadores originales de calidad se reduce la emisión de gases contaminantes hasta en un 40%, además de consumir menos combustible, reducir el ruido del motor y prolongar la vida de la batería y el motor de arranque.