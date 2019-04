Recuerda: si estás parado en caravana y usas el móvil, también te pueden multar Los motivos de sanción de tránsito teniendo el coche parado son muy numerosos, y pueden representar una sanción de 200 euros y la retirada de 3 puntos del permiso de conducir

Una situación habitual: recibimos una llamada telefónica o un mensaje mientas estamos conduciendo, y como no hemos conectado el sistema manos libres, esperamos hasta llegar a un semáforo en rojo para consultar o incluso contestar. Puede que pensemos que se trata de una acción correcta, porque el coche no está en marcha. Sin embargo nos puden poner una multa de hasta 200 euros y retirarnos 3 puntos del carné.

Lo cierto es que la prohibición del móvil al volante engloba todas las situaciones en el Código de Circulación y por lo tanto, si lo hacemos, podremos recibir una multa de tráfico.

Según los expertos de Pyramid Consulting, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que hay que partir de que el uso del móvil y el coche son incompatibles si no se hace por medio de dispositivos adaptados tales como manos libres para tener las mínimas distracciones en carretera y ciudad. Por lo que la medida más eficaz parano recibir una multa de este tipo es dejar las llamadas y WhatsApp para el momento en el que lleguemos a nuestro destino o hagamos una parada «real».

En caso de ser impacientes y por ello imprudentes y somos interceptados por un policía o agente estamos en una situación complicada dada que estos tienen presunción de veracidad y salvo que presentamos unas pruebas convincentes es difícil que logremos conseguir el objetivo. La clave estará en presentar la facturación telefónica donde se demuestre que en ese momento no hacíamos ninguna llamada y por supuesto tampoco recibíamos nada entrante.

Numerosas posibilidades de sanción

Los motivos de multa de tránsito teniendo el coche parado son muy numerosos, e incluyen también bajar del automóvil sin el correspondiente chaleco reflectante, lo que puede representar una sanción de 200 euros y la retirada de 3 puntos del permiso de conducir.

Pero esta no es la única situación en la que puedes recibir una multa incluso estando con el coche parado. Por ejemplo, la mayoría de conductores desconoce que no está permitido lavar el coche en la calle, o hacer alguna reparación. Si lo hacemos, nos arriesgamos a una multa que puede ser simbólica o muy importante, dependiendo del municipio en el que tengamos nuestra residencia.

En la gasolinera, repostar de manera inadecuada puede representar una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos del carné de conducir, ya que no se puede hacer con las luces encendidas o el motor en marcha. Lo mismo puede suceder si tienes la radio encendida o el teléfono móvil mientras efectúas esta operación.

El mal estado de la matrícula de tu automóvil también puede ser causa de multa, aunque no circules. Cualquier signo de deterioro o de suciedad que impida la identificación correcta del automóvil puede ser causa de una multa de 80 euros.

Si te has cambiado de casa y no has notificado tu nueva dirección a la Dirección General de Tráfico, también puedes recibir una sanción. Es un proceso sencillo de realizar y gratuito, por lo que merece la pena realizar la notificación a la DGT y así evitar multas.