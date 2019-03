Pillan a un hombre dormido por una autopista dentro de un Tesla

Seth Blake, guitarrista de la banda Wage War, publicó en su cuenta de Twitter como presenció durante diez minutos a un hombre que circulaba al volante de un Tesla dormido. El testigo se colocó al lado del vehículo y comprobó lo que parecía: circulaba con el piloto automático sin prestar atención a su alrededor.

La pareja de Blake grabó la situación, expresando posteriormente que, el conductor «temerario» tenía «una mano colocada en el volante» y entendió que «eso es lo que le permitió seguir conduciendo mientras dormía», ya que «aplicaba presión a pesar de que no estaba despierto».

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. 😳😴 pic.twitter.com/RQD2LBSnGh