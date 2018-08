¿Qué pasará con las 3 millones de baterías de viejos coches eléctricos que habrá en 2025? El reciclaje y tratamiento de las baterías al final de su vida útil es, actualmente, el principal asunto a resolver

ABC MOTOR

Los coches eléctricos van a la cabeza en la transición hacia una movilidad que pretende prescindir de los combustibles fósiles, pero la escasa autonomía, la falta de una infraestructura de recarga y el tiempo que se tarda en recuperar la capacidad de la batería son tres de los argumentos que impiden un mayor crecimiento en las ventas de este tipo de vehículos. Y en todo esto, las baterías juegan y jugarán un papel clave. Son las que pueden conseguir que estos coches sean más atractivos e interesantes, y puedan llegar a popularizarse ya que de ellas dependen la autonomía, precio, velocidad de recarga y vida útil del vehículo, aspectos fundamentales que frenan todavía a muchos usuarios.

Ante un previsible futuro eléctrico, sin emisiones de ningún tipo que ofrezca ciudades limpias y sin molestos ruidos, existe el inconveniente de estas baterías: son muy tóxicas para el medio ambiente y necesitan ser reutilizadas o recicladas. Y es que todos se hacen la misma pregunta: ¿Qué ocurrirá con esas baterías cuando lleguen al final de su vida útil? Desde la web de Híbridos y Eléctricos, indican que se pronostica que al ritmo actual de ventas, la acumulación de baterías procedentes de automóviles eléctricos superará en el año 2025 los 3,4 millones de paquetes. Comparado con las cifras actuales, en torno a las 55.000, el problema es evidente.

A día de hoy se lleva a cabo una solución que, por un lado, resulta bastante interesante pero no será válida por siempre. Los primeros lotes de baterías procedentes de coches eléctricos terminan sus días como accionadores de carga para coches, almacenamiento de energía para hogares o como fuente de piezas de repuesto. Pero estos usos tienen un límite y no puede absorber la enorme cantidad de baterías que se tiene previsto que se acumulen. «Los fabricantes de automóviles tienen ante sí un problema inminente de grandes dimensiones por el enorme volumen de baterías a reciclar», ha manifestado recientemente Johan Stjernberg, director ejecutivo de Box of Energy AB, compañía sueca proveedora de Porsche y Volvo en declaraciones a Bloomberg.

China es hoy día el mayor mercado del mundo de coches eléctricos. Allí se venden cerca de la mitad de los vehículos eléctricos de todo el mundo y es allí donde las primeras soluciones están tomando forma. Este mismo mes de agosto ha entrado en vigor una reforma que hace responsables a todos los fabricantes de coches de las baterías obsoletas. Así se impide que todas las baterías, tras su vida útil, acaben abandonadas y acumuladas en vertederos. Al mismo tiempo, en Europa, se preparan nuevas regulaciones y se espera que no tardando mucho, Estados Unidos se una con sus propias normativas.

Los fabricantes de vehículos también investigan posibles soluciones para el inminente problema. Por el momento, y como ya se ha comentado, se ha optado por nuevos modelos de negocio gracias a que una vez desmontadas, las baterías de los coches pueden seguir almacenando y entregando energía entre siete y diez años según estimaciones. Así, por tanto, basta con una pequeña adaptación y se podrán usar durante otra década más y ofrecer una serie de oportunidades a proveedores de electricidad, a usuarios y a los propios fabricantes.

«La lógica detrás de todo esto es la llamada economía circular, gracias a la cual la batería usada de un vehículo eléctrico se convertirá, cada vez más, en un importante componente energético», señala Cecile Sobole, gerente del programa para el negocio de los vehículos eléctricos en Renault. Por su parte, Stjernberg añade que «el mercado de segunda vida en aplicaciones de almacenamiento para baterías de coches eléctricos será enorme».