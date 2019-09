Nuevos Audi RS Q3 y RS Q3 Sportback: prestaciones extraordinarias y diseño atlético Los datos de rendimiento de estos modelos, que parten de 73.950 euros, son convincentes: cinco cilindros, 400 CV, 480 Nm de par y tracción integral permanente quattro

ABC MOTOR Madrid Actualizado: 29/09/2019 01:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Audi Sport presenta la nueva edición del RS Q3, ampliando la gama con el RS Q3 Sportback para incluir una versión totalmente nueva. Los dos SUV compactos deportivos ofrecen prestaciones extraordinarias, diseño atlético y grandes dotes para uso cotidiano. Disponibles para pedidos a partir del mes de octubre y disponibles en los concesionarios a finales de 2019. El precio en España para el SUV de altas prestaciones parte de 73.950 euros, y de 76.050 euros en la versión Sportback.

Los Audi RS Q3 y RS Q3 Sportback son sinónimos de fuerza y prestaciones extraordinarias. Virtudes que quedan reflejadas en el diseño. La parrilla Singleframe sin contorno crea una impresión aún más profunda. La parrilla negra brillante con estructura tipo panal tridimensional se inserta de forma directa y marcada en el paragolpes RS, con sus grandes entradas laterales de aire. Los llamativos elementos del paragolpes con forma de bumerán se han diseñado exclusivamente para el RS Q3. Los genes RS se expresan también en los orificios planos por encima de la parrilla Singleframe.

RS Q3 Sportback

Con su línea de techo descendente tipo coupé, el RS Q3 Sportback, con 1.557 milímetros de altura, resulta 45 milímetros más bajo que el RS Q3. La línea ascendente de hombros en el Sportback se sitúa más abajo que en su modelo hermano, bajando el centro óptico de gravedad de la carrocería. Como resultado, parece todavía más musculoso; y las ruedas, más anchas. Los dos modelos deportivos de altas prestaciones de Audi Sport realzan el carácter con pronunciados músculos sobre los pasos de rueda, que han sido ensanchados en 10 milímetros.

RS Q3

El diseño de la zaga también parece muy potente. Con la baja luneta trasera y el spoiler trasero del techo acabado en negro brillante, el RS Q3 Sportback parece aún más ancho que el RS Q3. La baja línea de techo culmina en los robustos pilares traseros, que están muy inclinados. El largo spoiler trasero, específico de los RS, enfatiza en el RS Q3 la sensación de poder del SUV de altas prestaciones, a la vez que asegura la carga aerodinámica de la zaga. La nueva generación del RS Q3 incluye por primera vez un sistema escape RS con dos grandes salidas ovales a ambos lados y embellecedores cromados. Este sistema de escape se combina con un paragolpes específico RS con difusor posterior y lamas horizontales en aluminio mate. Opcionalmente, el difusor trasero y las lamas están disponibles en negro brillante.

RS Q3 Sportback

Conducción impresionante

Dentro de la familia Audi Q3, el RS Q3 y el RS Q3 Sportback se convierten en las versiones más deportivas. Los datos de rendimiento son convincentes: cinco cilindros, 400 CV, 480 Nm de par y tracción integralpermanente quattro. El motor de cinco cilindros es un clásico que sigue aportando modernidad. En la pasada edición, Audi Sport recibió el prestigioso reconocimiento como Motor Internacional del Año para este 2.5 TFSI por novena vez consecutiva.

El premiado motor de cinco cilindros ofrece un considerable 17% de aumento de potencia, manteniendo inalterada su cilindrada de 2.480 cc. El par máximo está disponible entre 1.950 y 5.850 rpm. Tanto el RS Q3 como el RS Q3 Sportback aceleran de 0 a 100 km/h en sólo 4,5 segundos. La velocidad máxima está limitada a 250 km/h, o a 280 km/h de forma opcional.

RS Q3

La potencia del motor se canaliza a través de un cambio S tronic de siete marchas hacia la tracción integral permanente quattro, que distribuye la fuerza entre los dos ejes por medio de un embrague multidisco. El control de par selectivo por rueda perfecciona el comportamiento seguro y ágil. Es más, este modelo puede presumir de contar con una acentuada dinámica de conducción, una estabilidad precisa y un comportamiento ágil, combinados con un confort aún mayor.

El sistema de comportamiento dinámico Audi drive select influye en la actuación de la tracción quattro y en otros componentes como la dirección, la suspensión, el cambio S tronic, el comportamiento del motor y el sonido del escape. Dependiendo de la variante de equipamiento seleccionada, pueden elegirse entre cinco o seis modos: comfort, auto, dynamic, efficiency e individual; o bien, como alternativa al modo individual, los dos nuevos modos RS denominados RS1 y RS2. A través del MMI, el conductor puede ajustar y guardar individualmente los dos modos RS. Con una simple pulsación del botón «RS MODE», situado en el volante, se obtiene acceso instantáneo a los dos nuevos modos, permitiendo que el conductor cambie entre ellos.

RS Q3

Interior orientado al conductor

El diseño atlético del exterior tiene su reflejo en el interior del vehículo. El énfasis en las líneas horizontales produce una generosa sensación de espacio. La unidad de control de climatización, la consola central y la pantalla del MMI touch están orientadas hacia el conductor hasta en diez grados; todo el puesto de conducción está diseñado pensando en el conductor. El motor puede arrancarse utilizando el botón opcional start-stop con bisel rojo.

La pantalla MMI touch, con su marco negro de alto brillo, se integra perfectamente en el conjunto. La arquitectura del salpicadero con el Audi virtual cockpit plus en diseño RS armoniza perfectamente con el concepto operativo. Cuando se acerca el régimen de giro máximo del motor, el Audi virtual cockpit plus lo indica con una señal lumínica de cambio de velocidad que induce al conductor a subir de marcha. Las configuraciones especiales RS en el Audi virtual cockpit plus también aportan información sobre la presión de los neumáticos, el par motor, la potencia, los tiempos de vuelta, las fuerzas G y mediciones de aceleración.

Los asientos RS sport con piel Nappa fina, dibujo en panal específico RS y reposacabezas integrados, están disponibles por primera vez en la familia Q3. Sus costuras en contraste son de serie en color negro, y opcionalmente en rojo o azul. Si se selecciona uno de los dos packs de diseño RS en rojo o azul, ese color se ve resaltado en el aro del volante, en los cinturones de seguridad, en las alfombrillas y en la palanca de cambio; el volante y la palanca están tapizados en Alcantara. Con los packs de diseño RS ampliados, los paneles y reposabrazos de las puertas muestran recubrimientos de Alcantara en rojo o azul. Inserciones con terminación aluminio Race, antracita u, opcionalmente, piano, negro o carbono, complementan el deportivo interior. Por primera vez, el habitáculo puede estar terminado enteramente en negro.

Los nuevos RS Q3 y RS Q3 Sportback están concebidos como modelos de cinco plazas y, a pesar de su carácter deportivo, también ofrecen plena funcionalidad para un uso cotidiano. De serie, los asientos traseros pueden moverse longitudinalmente hasta 150 mm en el RS Q3 y hasta 130 mm en el RS Q3 Sportback; sus respaldos en tres sectores cuentan con siete puntos de ajuste en inclinación. El maletero tiene una capacidad de 530 litros; al plegarse hacia delante los respaldos, la cifra aumenta hasta alcanzar los 1.525 litros en el RS Q3 y 1.400 litros en el caso del Sportback.