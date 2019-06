Las nuevas normas de circulación que tienes que cumplir este verano La Operación Salida 2019 contempla el funcionamiento de nuevos radares

S.M. @abc_motor MADRID Actualizado: 27/06/2019 17:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque lleguemos más tarde de lo previsto a nuestro destino, lo realmente importante es llegar. Por eso, ante los numerosos desplazamientos previstos durante este verano, conviene respetar las normas de circulación y ser prudentes al volante.

Durante los meses de julio y agosto se prevé que se realicen por las carreteras un total de 90 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que supone un incremente del 1,66% respecto a los desplazamientos reales que se produjeron el año pasado (+1,5 millones).

El 76% de los accidentes mortales se produjeron en carreteras convencionales; la salida de vía continuó siendo el tipo de accidente más frecuente con el 37% de los accidentes mortales, seguido de la colisión frontal con el 29%. Los fallecidos vulnerables - peatones (23), ciclistas (8) y (58) motoristas- representaron el 34% de los fallecidos en verano. Por último, 29 de los fallecidos que viajaban en turismo no hacían uso del cinturón de seguridad.

La DGT ha previsto un importante despliegeu técnico y de efectivos para estas fechas, incluyendo la instalación de 78 nuevos radares durante este año. 20 de ellos estarán operativos el 1 de julio. Los 58 restantes, de los que 15 son de tramo, irán entrando en servicio conforme se tengan las certificaciones del control metrológico.

Se realizará una estrecha vigilancia a través de los medios aéreos de los que se dispone: 12 helicópteros que sobrevolarán las carreteras de la península, Islas Canarias y Baleares y 11 drones.

Se incrementarán los controles preventivos de alcoholemia. Tráfico tiene previsto realizar en estos dos meses 900.000 pruebas. A esta cifra habrá que sumar las que realizan las policías locales y autonómicas.

Se vigilará especialmente el uso del móvil con todos los medios disponibles: helicópteros, drones, 216 cámaras de alta definición y vehículos camuflados.

Las nuevas normas

Precisamente algunas normas de circulación han cambiado a lo largo del año, por lo que conviene ahcer un repaso a algunas de ellas, yan que, el desconocerlas no nos librará de recibir una multa, o lo que es peor, tener un accidente.

En primer lugar tenemos que referirnos a los límites de velocidad. Según la DGT el 75% de los accidentes que se producen en carretera se deben al exceso de velocidad. Por este motivo, a principios de año se estableció un nuevo límite de velocidad en carreteras convencionales para turismos y motocicletas, pasando de 100 km/h a 90 km/h. Los camiones, furgonetas y autobuses deberán circular a un máximo de 80 kilómetros por hora.

Solamente se mantendrá el límite del 100 km/h en las carreteras de dos sentidos que estén separadas por una mediana con obstáculos.

Según nos recuerdan desde Pyramid Consulting, hay que prestar también mucha atención a no conducir con el carné caducado, no pasar la ITV, tirar colillas o vidrio por la ventanilla o tener las ruedas en mal estado. Si no se respeta la normativa, la multa podría ascender a 200 euros.

REcuaerda además que está prohibido el uso de dispositivos móviles al volante, con una multa y, desde enero de este año, con la retira de hasta seis puntos del carné de conducir.

a DGT ha establecido dispositivos especiales de regulación y control del tráfico durante todos los fines de semana del periodo estival, intensificándolos durante los primeros de cada mes y dando lugar a las llamadas operaciones salida o regreso.

Cómo es el tráfico en verano

En verano, el tráfico presenta un comportamiento diferente al del resto del año. Según la DGT, aumenta el número de desplazamientos de largo recorrido, tanto en los días laborales como, sobre todo, en fines de semana.

Se incrementa la intensidad de circulación los fines de semana y días festivos en todas las carreteras que unen los grandes núcleos urbanos con las principales zonas turísticas de costa-playa y zonas de segunda residencia, en trayectos de largo recorrido.

Se reduce la conflictividad en los accesos a los grandes núcleos urbanos durante las horas punta de los días laborales en la entrada y salida a los lugares de trabajo.

Hay mayor presencia por todas las carreteras de vehículos de matrícula extranjera que se desplazan a terceros países. Por este motivo, la DGT ha habilitado una serie de Áreas de Descanso e Información para los conductores, con diversos servicios para facilitar su tránsito.