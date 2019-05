El mayor éxito de Volkswagen se puede comer... con ketchup y curry En la lista de productos oficial de Volkswagen, es el artículo N.º 199 398 500 A, una de las salchichas más exclusivas del mundo, y un original del fabricante alemán que celebra su 45 año de producción

Volkswagen, aclamada por su escarabajo o el popular compacto Golf, vende más salchicas que coches. Se desconoce que el «currywurst» es el producto estrella del fabricante alemán, además de una de las salchichas más demandadas del mundo, y un original de Volkswagen que celebró en 2018 su 45 año de producción. Solo en 2017 se fabricaron 6.8 millones de «currywursts», más que la cantidad de vehículos que vendió la marca VW en todo el mundo.

Fueron creadas por primera vez en 1973. Desde entonces, Volkswagen ha hecho su propia salchicha «currywurst» y, con el correr de los años, la convirtió en un símbolo de la compañía en toda Europa. Si bien es un producto esencial para el desayuno o el almuerzo en las cafeterías de la fábrica en Wolfsburg y otras plantas europeas de Volkswagen, también se vende en supermercados con la marca de «Volkswagen Originalteil» (que significa «piezas originales» en alemán). De hecho, los concesionarios en Alemania suelen darles a los clientes cinco paquetes de regalo.

Para un paladar estadounidense acostumbrado a las salchichas alemanas y otras salchichas típicamente etiquetadas como «sweet» o «hot», el sabor del «currywurst» se encuentra el amplio espacio entremedio. Tiene un fuerte sabor a curry amarillo, pero con un toque de pimienta y jengibre en las especias. La verdadera receta, tal como fue ideada por los carniceros originales de Volkswagen en 1973, es un secreto oficial de la compañía, conocido solo por unas pocas personas. Comúnmente se sirve entero o cortado en bocaditos en un tazón de papel empapado con ketchup; por gusto, la variedad con sabor a curry también fue parte de la receta de Volkswagen.

Desde el principio, el «currywurst» ha sido preparado en la empresa por los empleados de Volkswagen. Hoy, alrededor de 30 trabajadores, la mayoría de ellos carniceros entrenados, supervisan el proceso en la planta principal de VW en Wolfsburg. Tres veces a la semana, la planta adquiere carne de cerdo fresca de las granjas cercanas y pica los cortes seleccionados para formar una mezcla perfecta. «Nuestro "currywurst" tiene solo 20 por ciento de contenido graso. Normalmente, es alrededor del 35 por ciento», explica el jefe de los carniceros, Franco Lo Presti, que ha estado haciendo Currywurst VW desde 1979.

Después de mezclar la carne con las especias y envasarlas en tripas, las salchichas se secan, se ahuman sobre madera de haya y se cocinan al vapor durante 100 minutos a 176 grados. El producto final se pesa, inspecciona y empaqueta para enviarlo a otros plantas o minoristas de Volkswagen, con una producción normal de 18,000 salchichas por día. Para aquellos trabajadores que no prefieren carne, VW también ha hecho una variante vegetariana desde 2010.

La mejor oportunidad para probar la cocina artesanal de Volkswagen probablemente implique un viaje al exterior. El currywurst fresco no se puede importar aquí, para esas raras ocasiones en que Volkswagen quiso servir currywurst en los Estados Unidos, llevó a los carniceros al país y replicó la línea de producción con ingredientes locales. Pero no hay necesidad de apresurarse, ya que la pieza no automotriz más popular de Volkswagen estará en producción por muchos años más.